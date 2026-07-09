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SpaceWeb запустил защиту сайтов и серверов BitNinja от вредоносного трафика

Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил BitNinja — инструмент для защиты сайтов и серверов от вредоносной активности. Решение помогает отслеживать и блокировать подозрительные входящие запросы, выявлять вирусы, предотвращать SQL-инъекции, межсайтовый скриптинг, исходящие спам-атаки и множественные подключения с подозрительных IP-адресов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

При попытке атаки система BitNinja может автоматически ограничить вредоносную активность и показать пользователю информацию об угрозе, а также выявлять сценарии использования сайта в спам-атаках — например, попытки отправки массовых сообщений через формы. В таких случаях сервис помогает снизить риск попадания домена или сервера в черные списки, одновременно сканируя файлы и обнаруживая вредоносное ПО без дополнительной нагрузки на инфраструктуру.

«Для владельца сайта угроза не всегда выглядит как крупная DDoS-атака. Часто проблемы начинаются с менее заметных вещей: подозрительных запросов, зараженных файлов, уязвимых форм, попыток подобрать доступы или использовать сервер для спама. Наша задача закрыть именно этот повседневный слой защиты и помогать пользователям быстрее увидеть проблему, не разбирая логи вручную», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Ранее провайдер добавила в каталог VPS инструмент Passbolt, который помогает централизованно хранить пароли и доступы к серверам, базам данных, административным панелям, API и другим рабочим инструментам. BitNinja дополняет этот контур на уровне защиты уже запущенного сайта или сервера.

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