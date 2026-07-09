«СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в области налогового мониторинга

Компания «СКБ Контур» и группа «Синара» договорились о сотрудничестве в рамках налогового мониторинга. В рамках партнерства компании намерены совместно реализовывать проекты, обмениваться опытом, знаниями, а также технологической и методологической информацией в сфере налогового мониторинга. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Особое внимание будет уделено разработке инструментов мониторинга, сбора и анализа данных для выявления потребностей в отечественных цифровых продуктах. Подписи под документом поставили руководитель направления ЭДО «СКБ Контур» Денис Салих и директор по работе с органами государственной власти группы «Синара» Михаил Бойко.

Денис Салих, руководитель направления ЭДО «СКБ Контур»: «Контур более 35 лет создает цифровые решения для бизнеса, помогая компаниям выстраивать прозрачные и эффективные отношения с государством и контрагентами. Налоговый мониторинг — одно из стратегических направлений нашей экспертизы. Мы рады сотрудничать с группой «Синара» и готовы предложить накопленный опыт и технологические разработки для совместных проектов. Убежден, что синергия наших компетенций принесет значимые результаты обеим сторонам».

Михаил Бойко, директор по работе с органами государственной власти группы «Синара»: «Для группы «Синара», как одного из лидеров машиностроения, прозрачность налоговых процессов напрямую влияют на инвестиционную привлекательность и скорость реализации наших масштабных проектов. Благодаря внедрению комплексного цифрового решения мы сможем эффективнее взаимодействовать с Федеральной налоговой службой, что значительно снизит операционные риски и позволит сосредоточить усилия на главном – развитии производства и создании новых высокотехнологичных продуктов».