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Цифровизация
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«Ростелеком» подписал соглашение с Уральской торгово-промышленной палатой о роботизации предприятий

В Екатеринбурге компания «Ростелеком» и Уральская торгово-промышленная палата (Уральская ТПП) официально стали партнерами. Подписи под документом поставили директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский. Взаимодействие позволит выйти индустриальной отрасли Свердловской области на новый уровень благодаря цифровизации и роботизации региональных предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Один из главных совместных проектов – подключение автоматизированных систем управления технологическими процессами на свердловских производствах. Это "мозг" промышленного объекта, главная задача которого — сделать работу стабильнее, безопаснее и эффективнее за счет применения цифровых технологий и роботизации. Мы видим, что интерес к промышленной автоматизации растет, и готовы оказать всестороннюю помощь в разработке и внедрении передовых ИТ-инструментов».

Уральская ТПП и «Ростелеком» также рассматривают возможность применения сервисов видеоаналитики на предприятиях Свердловской областиумных камер, которые в режиме реального времени фиксируют нештатные ситуации и благодаря специальному ПО передают картинку на экраны ответственным службам объекта. Это позволяет оперативно заметить сбой в работе оборудования, следить за соблюдением правил безопасности сотрудниками и усилить общий контроль производственных процессов.

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Даниил Мазуровский, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты: «Роботизация и цифровизация — не тренд, а необходимое условие конкурентоспособности крупных предприятий. Членами палаты сегодня являются более 900 организаций, и мы хотим, чтобы они могли выстраивать предсказуемые процессы, снизить влияние человеческого фактора и минимизировать риски сбоев в их деятельности. Внедрение автоматизированных решений дает возможность быстро реагировать на изменения рынка, повышать производительность, экономить и удерживать высокие стандарты качества на каждом этапе создания продукции».

Отдельное внимание партнеры уделят информационной безопасности предприятий. Ранее «Ростелеком» и Уральская ТПП уже проводили совместное обучение по кибербезопасности. Работа по формированию отраслевых стандартов защиты, обмену данными о виртуальных угрозах и масштабированию лучших практик на производствах Урала будет продолжена.

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