Решение для проектирования структур хранения данных «Селена Моделирование» включено в реестр российского ПО

«Селена Моделирование», анонсированное в апреле 2026 г. решение для проектирования и визуализации структур хранения данных от компании «Платформа данных Селена», было включено в Единый реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Решение «Селена Моделирование» входит в состав интеллектуальной платформы данных AIDP компании DIS Group и предназначено для специалистов офисов управления данными, а также разработчиков прикладных решений.

Инструмент интегрируется с системами руководства данными (DG) для связывания моделей данных с метаданными и бизнес-глоссарием. «Селена Моделирование» работает с большинством современных СУБД, включая платформу данных «Селена» (Selena Lakehouse).

«Создание и включение «Селена Моделирование» в реестр Минцифры – еще один шаг на пути развития импортонезависимой платформы управления данными AIDP. Инструменты проектирования структур данных для бизнес-приложений, систем хранения данных уже сейчас широко применяются и, несомненно, новый российский продукт в составе зарекомендовавшей себя платформы будет воспринят рынком позитивно», — сказал Артем Косилов, коммерческий директор DIS Group.

«Селена Моделирование» получило реестровую запись №34128 от 04.07.2026. Основной класс ПО – «10.03 Средства математического и имитационного моделирования», дополнительный – «11.05 Средства поддержки принятия решений (DSS)».