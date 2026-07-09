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«М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов

«М.Видео» проанализировала российский рынок планшетов по итогам первого полугодия 2026 г. Несмотря на умеренный рост рынка, главной тенденцией стало смещение спроса в сторону более производительных устройств. Покупатели все чаще выбирают модели с большим объемом оперативной памяти, увеличенными диагоналями экранов, улучшенными камерами и более высокой производительностью. Одновременно продолжает увеличиваться доля планшетов среднего и премиального ценовых сегментов. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.Видео» Сергей Зарайский: «Планшеты сегодня становятся универсальными устройствами для работы, учебы, творчества и развлечений, поэтому покупатели все чаще делают выбор в пользу более производительных моделей. Мы видим устойчивый рост интереса к устройствам с 8–16 ГБ оперативной памяти, крупными экранами 11–11,5 дюйма и расширенными мультимедийными возможностями. Одновременно растет спрос на модели среднего и высокого ценовых сегментов, которые обеспечивают комфортную многозадачность, поддержку современных приложений и сервисов искусственного интеллекта. Благодаря высокой конкуренции между производителями покупатели получают широкий выбор планшетов практически для любых сценариев использования — от учебы и мобильной работы до профессионального творчества и потребления цифрового контента».

По итогам января-июня 2026 г. в России было продано 1,49 млн планшетов, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Денежный объем рынка вырос на 5,5% и достиг 29,2 млрд руб. Средняя стоимость планшета увеличилась примерно на 2%, до 19,6 тыс. рублей, что отражает устойчивый рост интереса покупателей к более функциональным устройствам.

В количественном выражении лидером российского рынка остается Huawei. Далее следуют Unbranded устройства, Redmi, Honor и Samsung. Apple занимает шестое место.

В денежном выражении первое место сохраняет Apple. Практически вплотную к нему приблизился Huawei. В первую пятерку также входят Samsung, Redmi и Honor. На эти пять брендов приходится более 74% денежного объема российского рынка планшетов.

Одной из главных тенденций первого полугодия стало дальнейшее смещение спроса в сторону более дорогих устройств. Доля планшетов стоимостью свыше 23 тыс. руб. увеличилась с 23,3% до 27,4% (+4,1 п.п.), тогда как сегмент устройств стоимостью до 9 тыс. руб. сократился с 25,1% до 21,9%. Доли сегментов 9–15 тыс. руб. и 15–23 тыс. руб. остаются стабильными, однако постепенно уступают место более дорогим моделям.

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Покупатели продолжают отдавать предпочтение планшетам с более современными техническими характеристиками. Наиболее востребованными остаются устройства с 8 ГБ оперативной памяти, доля которых выросла с 36,4% до 37,4%. Одновременно значительно увеличились продажи моделей с 6 ГБ ОЗУ — с 18,6% до 23,4%, с 12 ГБ — с 4,6% до 7,4%, а также с 16 ГБ — с 6,0% до 8,5%. При этом доля планшетов с 4 ГБ оперативной памяти снизилась сразу на 7,5 процентного пункта — с 27,3% до 19,8%, а устройства с 3 ГБ практически исчезли из массового спроса.

Изменились и предпочтения покупателей по размеру экрана. Самым популярным форм-фактором остаются 11-дюймовые планшеты, которые занимают 31,9% рынка. При этом заметно вырос спрос на устройства с диагональю 11,5 дюйма — их доля увеличилась с 7,7% до 10,6%, а также на модели с экраном 11,2 дюйма (1,4% → 3,0%). В то же время доля традиционных 10,1-дюймовых планшетов снизилась с 21,8% до 17,7%, а компактные устройства с диагональю 7–8 дюймов продолжают терять популярность.

Продолжают меняться и требования пользователей к возможностям камер. Доля планшетов с основной камерой 8 МП выросла с 35,1% до 40,1%, сохранив за ними статус наиболее массового стандарта. Одновременно увеличились продажи моделей с камерами 12 МП (4,6% → 7,5%) и 16 МП (2,5% – 3,3%), тогда как доля устройств с 5-мегапиксельной камерой сократилась почти вдвое — с 14,6% до 8,0%. Это отражает растущую популярность использования планшетов для видеозвонков, дистанционного обучения, съемки документов и создания контента.

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