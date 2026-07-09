Игровой WOLED-монитор Gigabyte GO27Q24G с QHD-разрешением и частотой 240 Гц поступил в продажу

Компания Gigabyte объявила о доступности на рынке игрового монитора GO27Q24G с WOLED-панелью. Безрамочная 27-дюймовая модель оснащена дисплеем с частотой обновления 240 Гц, разрешением QHD и поддержкой технологий Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium, обеспечивающих плавный игровой процесс без разрывов изображения даже в динамичных играх. В основе монитора GO27Q24G лежит WOLED-панель LG Display с технологией MLA+ и глянцевым покрытием RealBlack Glossy. Преимущества технологии WOLED дополняет фирменная технология HyperNits и набор тактических функций Gigabyte.

Новинка разработана с учетом реальных игровых сценариев и сохраняет четкость изображения даже при сложном освещении. Глянцевое покрытие RealBlack Glossy снижает количество отражений, улучшая видимость на экране, а технология MLA+ обеспечивает типичную яркость 275 кд/м² и пиковую яркость до 1300 кд/м². Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99% цветового пространства DCI-P3. Это обеспечивает глубокий черный цвет, точную передачу деталей в темных сценах и насыщенную цветопередачу как в играх, так и при просмотре мультимедийного контента.

Модель GO27Q24G поддерживает фирменную технологию HyperNits, которая интеллектуально повышает общую яркость HDR-контента, сохраняя детализацию в светлых участках изображения. В зависимости от условий освещения доступны два режима работы: HyperNits High и HyperNits Medium.

Высокое качество изображения дополняют тактические функции Gigabyte, которые повышают точность управления, особенно в динамичных играх жанров FPS и MOBA. Так, функция Tactical Switch 2.0 позволяет мгновенно изменять разрешение и соотношение сторон экрана, Ultra Clear снижает размытие при движении, а Black Equalizer улучшает видимость деталей в темных сценах. Всё это помогает быстрее реагировать на происходящее в игре и принимать более точные решения во время соревновательных матчей.

Монитор GO27Q24G оснащен системой AI OLED Care, которая использует алгоритмы на базе ИИ для снижения риска выгорания OLED-панели. Для повышения комфорта при длительной работе монитор также поддерживает технологии защиты зрения с сертификацией UL. Технология OLED VRR Anti-Flicker точно регулирует диапазон переменной частоты обновления (VRR), уменьшая мерцание экрана. Вместе эти решения помогают сохранить качество изображения и повысить комфорт при длительном использовании.