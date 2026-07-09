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«ХайТэк» и «Корпорация робототехники» создадут робототехнику полностью на российском железе

Компания «ХайТэк», разработчик российского микропроцессора LinQ Н для ИИ, и «Корпорация робототехники», отечественный производитель промышленных роботов, подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно разрабатывать роботизированные решения, в которых вся вычислительная база – от ИИ-ускорителя до управляющей электроники – выпущена в России. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Соглашение закрепляет совместную работу по двум направлениям. Первое – перенос нейросетевых алгоритмов «Корпорации робототехники» на аппаратную ИИ-ускорителей LinQ. Второе – выпуск робототехнических комплексов, где решения LinQ отвечают за обработку данных с датчиков, машинное зрение и принятие решений в реальном времени.

Перенос на отечественное «железо» таких задач, как распознавание объектов, построение маршрутов или управление манипуляторами, позволяет закрывать вопросы зависимости от импортных компонентов, рисков внезапных остановок поставок и отсутствия сквозного технологического стека внутри страны.

Появление законченного технологического стека внутри страны – от чипа до готовой машины, упрощает сертификацию решений для промышленности, логистики и предприятий с требованиями к защищенности данных.

В первый этап работ войдет адаптация программного стека «Корпорации роботов» под архитектуру LinQ и сборка пилотных образцов. Первые совместные комплексы стороны планируют представить в 2027 г.

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Генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков: «Наше партнерство с «Корпорацией роботов» позволяет снять ключевой риск для отечественного рынка – использование импортной вычислительной инфраструктуры. Российское аппаратная платформа для ИИ LinQ дат возможность масштабировать парк без оглядки на санкции, а также кастомизировать прошивку под нестандартные датчики отечественного производства. В итоге заказчик сможет получить робота без «черного ящика» из недружественной страны, что позволит обеспечить безопасность и экономическую эффективность за счет предсказуемого сервиса и обновлений».

Генеральный директор АО «Корпорация Робототехники» Александр Алексеев: «Наша стратегическая задача – выстроить в России полный цикл создания робототехники: от критических компонентов до готовых решений под ключ. Партнерство с «ХайТэк» закрывает ключевое звено – высокопроизводительные ИИ-вычисления на отечественной базе. LinQ обеспечивает необходимую производительность для задач машинного зрения и автономной навигации, критически важных для наших промышленных и складских роботов. Мы нацелены предложить рынку конкурентоспособные комплексы, способные работать не только в России, но и за рубежом. Единая технологическая платформа позволяет быстро адаптировать решения под задачи заказчика и полностью контролировать жизненный цикл продукта от разработки до сервисного обслуживания».

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