ГК «Умные решения» модернизировала сетевую инфраструктуру АПК «Камский»

Группа компаний «Умные решения» завершила проект по модернизации сетевой инфраструктуры АПК «Камский» (бренд «Сосновоборская»). В рамках проекта компания спроектировала и создала современную отказоустойчивую сетевую инфраструктуру и защищенный периметр сети на базе решений Qtech и Ideco. Об этом CNews сообщили представители ГК «Умные решения».

АПК «Камский» – предприятие по производству мясных полуфабрикатов, колбасной продукции и деликатесов. Запрос на модернизацию был продиктован моральным устареванием сетевого оборудования и необходимостью улучшить уровень защиты ИТ-периметра.

На протяжении более семи лет инфраструктура предприятия практически не обновлялась: использовались коммутаторы D-Link и TP-Link, а функции защиты внешнего контура выполняло оборудование MikroTik. По мере развития производственных процессов и роста зависимости бизнеса от ИТ возрастает значение базовой сетевой инфраструктуры.

Работа над проектом началась с комплексного аудита существующей инфраструктуры АПК «Камский». Специалисты ГК «Умные решения» проанализировали действующую схему сети, выявили существующие ограничения, собрали технические требования и подготовили рекомендации по модернизации. После этого был выполнен подбор оборудования, отвечающего требованиям заказчика по функциональности, совместимости, управляемости и экономической эффективности.

На этапе пусконаладочных работ проектная команда разработала программу и методику испытаний (ПМИ), выполнили обновление и настройку межсетевого экрана Ideco NGFW, а также коммутаторов ядра и уровня доступа Qtech. После монтажа оборудования и его подключения к инфраструктуре заказчика была проведена серия тестовых переключений с использованием выделенной группы хостов, что позволило проверить корректность работы новой архитектуры без влияния на производственные процессы.

По результатам испытаний инженеры выполнили дополнительную настройку, после чего осуществили поэтапное переключение всего клиентского трафика на новую инфраструктуру. Завершающим этапом проекта стала подготовка исполнительной документации, включающей кабельный журнал, актуальные схемы сети и описание параметров конфигурации оборудования, а также передача системы на техническое сопровождение.

«При выборе партнера для нас было важно найти компанию, которая помимо компетенций в ИБ и сетевых технологиях также обладала бы экспертизой в области работы предприятий агропромышленного комплекса. Любые изменения ИТ-инфраструктуры должны проводиться без влияния на непрерывность производственных процессов. Проектная команда со старта работ продемонстрировала глубокое понимание специфики задачи, что позволило нам получить современную, защищенную и удобную в эксплуатации сетевую инфраструктуру, которая станет основой для дальнейшего развития наших ИТ-систем», — сказал Булат Хайрисламов, руководитель отдела информационных технологий АПК «Камский».

«При модернизации инфраструктуры важно не просто заменить оборудование, а создать архитектуру, которая останется устойчивой и удобной в эксплуатации на протяжении многих лет. Поэтому каждый подобный проект начинается с глубокого анализа существующей среды и только затем идет переход к выбору конкретных технических решений. Такой подход позволяет минимизировать риски при внедрении и получить инфраструктуру, готовую к дальнейшему развитию бизнеса», — сказал Александр Зайцев, директор по развитию бизнеса ГК «Умные решения».

Проект заложил основу для дальнейшего сотрудничества компаний: стороны рассматривают реализацию новых инициатив, связанных с развитием информационной безопасности предприятия и сетевой инфраструктуры.