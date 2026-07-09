Разделы

Телеком Беспроводная связь Навигация Импортонезависимость
|

Геодезический приемник «Про-Гео» внесен в Государственный реестр средств измерений

Геодезический приемник ГНСС «Про-Гео» разработки НИИМА «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») внесен в Государственный реестр средств измерений (регистрационный номер 98653-26). Об этом CNews сообщил представитель ГК «Элемент». Статус средства измерений придает официальный характер результатам замеров, а значит, приемник можно применять как автономно, так и в составе программно‑аппаратного комплекса «Про‑Гео» при выполнении любых видов работ, где требуется высокоточная координатная привязка.

Приемник является частью разработанного комплекса точного позиционирования геодезического класса, предназначенного для геодезических, топографических, маркшейдерских и других работ, требующих определения координат объектов с субсантиметровой точностью. Разработка устройства выполнялась с использованием субсидии в соответствии с ПП-109. Конструктивно представляет собой моноблок со спутниковой антенной и геодезическим приемником. Может использоваться в качестве передвижной базовой станции.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Важное преимущество решения – полная локализация, так как все компоненты приемника, включая печатные платы и корпуса, производятся на российских предприятиях. Программное обеспечение комплекса также полностью отечественное и включено в реестр Минцифры России. Еще одна особенность решения – модульность, которая позволяет модифицировать приемник под потребности заказчика.

Проект прошел ключевые этапы подготовки к серийному выпуску. В июле прошлого года завершились испытания опытных образцов, а в ноябре была выпущена установочная серия, подтвердившая готовность изделия к масштабному производству. Сейчас завершается изготовление первой серийной партии аппаратуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских операционных систем

Wildberries в шесть раз взвинтила цену на перевозки между складами

Обзор: Операционные Системы 2026

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще