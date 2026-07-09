Геодезический приемник «Про-Гео» внесен в Государственный реестр средств измерений

Геодезический приемник ГНСС «Про-Гео» разработки НИИМА «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») внесен в Государственный реестр средств измерений (регистрационный номер 98653-26). Об этом CNews сообщил представитель ГК «Элемент». Статус средства измерений придает официальный характер результатам замеров, а значит, приемник можно применять как автономно, так и в составе программно‑аппаратного комплекса «Про‑Гео» при выполнении любых видов работ, где требуется высокоточная координатная привязка.

Приемник является частью разработанного комплекса точного позиционирования геодезического класса, предназначенного для геодезических, топографических, маркшейдерских и других работ, требующих определения координат объектов с субсантиметровой точностью. Разработка устройства выполнялась с использованием субсидии в соответствии с ПП-109. Конструктивно представляет собой моноблок со спутниковой антенной и геодезическим приемником. Может использоваться в качестве передвижной базовой станции.

Важное преимущество решения – полная локализация, так как все компоненты приемника, включая печатные платы и корпуса, производятся на российских предприятиях. Программное обеспечение комплекса также полностью отечественное и включено в реестр Минцифры России. Еще одна особенность решения – модульность, которая позволяет модифицировать приемник под потребности заказчика.

Проект прошел ключевые этапы подготовки к серийному выпуску. В июле прошлого года завершились испытания опытных образцов, а в ноябре была выпущена установочная серия, подтвердившая готовность изделия к масштабному производству. Сейчас завершается изготовление первой серийной партии аппаратуры.