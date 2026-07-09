Фонд «Сколково» масштабирует модель внедрения российских технологий в промышленность

Готовый прототип российского робототехнического комплекса за два месяца и грант в размере 7 млн руб. на его вывод в промышленное производство — такой результат демонстрирует модель «Сколково» по внедрению отечественных технологий. Фонд «Сколково» и ГК «ИНТЕЛКА» закрепили масштабирование этого подхода соглашением о совместном развитии программы «GreenTech Устойчивое развитие». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

До конца 2026 г. партнеры планируют вывести разработанное решение на рынок, а также проработать пять новых направлений поиска технологий для предприятий пищевой, металлургической и химической промышленности с последующим запуском пилотных проектов в рамках «GreenTech Устойчивое развитие».

Партнерство станет следующим этапом развития модели, в рамках которой Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) помогает промышленным компаниям находить, тестировать и доводить российские технологии до промышленного применения.

По оценкам сторон, объем российского рынка промышленной роботизации уже превышает 70 млрд руб. Вместе с ростом рынка возрастает спрос на механизмы, позволяющие предприятиям быстрее находить перспективные отечественные разработки, проверять эффективность разработок в реальных производственных условиях и выводить их в промышленную эксплуатацию.

Именно такую модель развивает Фонд «Сколково». Выступая технологическим интегратором, он помогает предприятиям сформулировать запрос, подобрать российские решения, организовать пилотирование и сопровождать проекты до промышленного применения. Эта работа ведется, в том числе, через платформу корпоративного технологического заказа «Сколково.Пульсар», объединяющую запросы индустрии с разработками российских компаний.

Одним из примеров такой модели стал совместный проект с ГК «ИНТЕЛКА». В рамках программы «GreenTech Устойчивое развитие» дан старт работе инкубатора по промышленной робототехнике. Партнер ГК «ИНТЕЛКА» поставил задачу подобрать отечественное решение для роботизации собственной линии маркировки продукции в системе «Честный знак». Экспертами «Сколково» были проанализированы пять российских разработок, и оптимальным признано решение компании «Робопро» — участника «Сколково».

Всего за два месяца совместной работы был разработан и представлен действующий прототип роботизированной линии маркировки. Испытания показали рост эффективности производственного процесса на 30%. Решение имеет уровень локализации свыше 80% и соответствует требованиям Минпромторга России. Для завершения разработки и доведения прототипа до промышленного образца Фонд «Сколково» одобрил компании «РОБОПРО» грант в размере 7 млн руб. Вывод готового продукта на рынок запланирован до конца 2026 г.

Подписанное соглашение позволит масштабировать этот механизм на новые проекты. В рамках программы «GreenTech Устойчивое развитие» партнеры совместно проработают пять новых направлений поиска решений в сфере промышленной автоматизации и роботизации, а также инициируют пилотные внедрения новых отечественных технологий на предприятиях.

«Сегодня конкурентоспособность промышленности определяется не только наличием собственных технологий, но и скоростью их практического применения. Наша задача — сократить путь от технологического запроса предприятия до работающего решения на производстве. Сколково выступает технологическим интегратором этого процесса: помогает компаниям находить лучшие российские разработки, организует их пилотирование и сопровождает проекты до промышленной эксплуатации. Совместная работа с ГК «ИНТЕЛКА» уже подтвердила эффективность такого подхода, и теперь мы готовы тиражировать его на новые отрасли, предприятия и производственные задачи», — отметил заместитель председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково» Алексей Паршиков.

«Для группы компаний «ИНТЕЛКА» партнерство со «Сколково» открывает новые возможности для масштабирования отечественных решений в сфере промышленной автоматизации и робототехники. Объединяя компетенции технологического интегратора, разработчиков и промышленного заказчика, мы сможем запускать больше пилотных проектов, быстрее адаптировать российские разработки под задачи предприятий и выводить на рынок современные решения, способные повысить эффективность и конкурентоспособность отечественной промышленности», — отметил директор ГК «ИНТЕЛКА» Александр Никитин.