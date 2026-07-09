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Еще 8 тыс. жителей Дзержинского района получили доступ к гигабитному интернету от МТС

МТС завершила масштабное обновление своей фиксированной сети в Дзержинском районе Новосибирска. В результате проведения технических работ и подключения новых жилых комплексов к волоконно-оптической магистрали, возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с появилась у еще 3 тыс. семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скоростной интернет стал доступен в еще части домов микрорайона Авиастроителей, на улице Островского, а также на Волочаевском жилмассиве и жилом комплексе «Менделеев». Новая инфраструктура пришла на смену устаревшему оборудованию в уже существующих домах, а в новостройках была проложена с нуля.

Гигабитная скорость позволяет без задержек пользоваться самыми ресурсоемкими сервисами: смотреть потоковое видео в ультравысоком качестве ( и ), участвовать в онлайн-баталиях в тяжелых играх и одновременно подключать к сети множество устройств — от смартфонов до систем видеонаблюдения.

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«Модернизация сети в старом фонде и строительство инфраструктуры в новостройках — два направления нашей работы, которые позволяют обеспечить всех абонентов города стабильным соединением на уровне мировых стандартов. Высокая скорость домашнего интернета сегодня — необходимость для комфортной жизни и работы», – сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее в 2026 г. МТС уже подключила к гигабитной сети еще ряд жителей Заельцовского, Первомайского, Ленинского, Кировского и Октябрьского районов.

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