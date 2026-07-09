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«Авито Работа»: 70% россиян довольны своей работой

«Авито Работа» провела опрос более 1500 работающих россиян и выяснила, насколько они удовлетворены текущей работой, что сильнее всего влияет на это ощущение и как сами сотрудники оценивают свою продуктивность. Результаты опроса показали, что полностью или в целом довольны своей работой 70% участников исследования. В разрезе поколений среди респондентов из миллениалов (35–44 лет) 74% довольных своей работой, из зумеров (18–24 лет) — 66%, а из бэби-бумеров (65+ лет) — 60%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Главным фактором удовлетворенности работой россияне назвали размер зарплаты — так ответили 47% опрошенных. На втором месте — условия труда (31%), на третьем — отношения в коллективе (27%). В качестве важных факторов опрошенные также называли гибкий график (25%), интерес к выполняемой работе (23%), стабильность занятости (22%), отношения с руководством (21%), социальные гарантии и льготы (13%) и возможности карьерного роста (11%).

Возраст заметно влияет на ожидания от работы. Молодые специалисты 18–24 лет чаще, чем в среднем, называют важными гибкий график (35% против 25% по выборке) и возможности карьерного роста (19% против 11%). Для респондентов 35–44 лет на первый план выходят размер заработной платы (54% против 47%) и условия труда (36% против 31%), но они также чаще остальных отмечали возможности карьерного роста (16% против 11%). Сотрудники 45–54 лет и 55–64 лет чаще других отмечают значение социальных гарантий (17% и 20% соответственно против 13% в среднем).

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Отдельный вопрос касался самооценки продуктивности. В целом высоко оценивают свою продуктивность 77% работающих россиян — 25% считают ее «очень высокой» и еще 52% «скорее высокой». Самой продуктивной чувствует себя группа 35–44 лет: 84% в этом возрасте дали высокую оценку своей эффективности — рекорд среди всех возрастов.

«Несмотря на различия между возрастными группами, есть факторы, которые остаются универсальными для большинства сотрудников. В первую очередь это конкурентный уровень заработной платы и комфортные условия труда — именно они чаще всего определяют удовлетворенность работой. При этом на разных этапах карьеры появляются и дополнительные приоритеты: молодые специалисты чаще обращают внимание на гибкий график и возможности карьерного роста, тогда как для сотрудников старшего возраста более важны социальные гарантии и льготы. Эти различия важно учитывать работодателям при формировании предложения о работе для соискателей разных поколений. Платформы, в свою очередь, могут способствовать более точному подбору кадров — например, инструмент Авито Работы “мониторинг рынка труда” помогает оценить конкуренцию в найме в конкретном регионе и профессии по нескольким параметрам и корректировать условия по вакансиям», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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