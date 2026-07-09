«Авилон» запустил брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» совместно с ведущими «НАШЕго Радио»

АГ «Авилон» запустила собственную брендированную интеграцию в «Яндекс Навигаторе» и «Яндекс Картах». Проект открывает для российского авторитейла новый формат коммуникации с автомобилистами: вместо традиционной рекламы бренд становится частью повседневного пользовательского опыта непосредственно во время поездки. Об этом CNews сообщили представители «Авилон».

Сегодня навигационные сервисы — один из самых массовых цифровых продуктов для автомобилистов. По данным «Яндекса», суммарная уникальная месячная аудитория сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» составляет 95 млн пользователей. Именно поэтому для автомобильных брендов такие платформы становятся новой точкой контакта с действующими и потенциальными клиентами.

Совместно с «Яндексом» и ведущими «НАШЕго Радио» «Авилон» реализовал специальный проект, который предлагает пользователям персонализированный опыт внутри навигационного сервиса.

Теперь пользователи «Яндекс Навигатора» могут выбрать фирменную озвучку маршрута голосами ведущих «НАШЕго Радио» Игоря Панькова и Яны Лукьяновой, а также установить брендированные курсоры «Авилон» — черный внедорожник и яркий спорткар. Вместо стандартных навигационных подсказок водитель получает живые реплики с узнаваемыми интонациями и фирменной манерой ведущих, а сама поездка становится более эмоциональной и персонализированной.

Проект не ограничивается навигацией. В «Яндекс Картах» появился специальный интерактивный объект в виде автомобиля под чехлом, где пользователи могут пройти тематический квиз и взаимодействовать с брендом прямо внутри цифровой карты.

Интерес аудитории к проекту проявился уже в первые дни после запуска. За первые двое суток фирменную озвучку «Авилон» в «Яндекс Навигаторе» и брендированные курсоры установили более 7000 пользователей. Первые результаты подтверждают высокий интерес пользователей к персонализации навигационных сервисов и показывают потенциал подобных интеграций как нового инструмента коммуникации автомобильных брендов с аудиторией.

«Мы сознательно отказались от идеи очередной рекламной интеграции. Нам было важно создать сервис, который станет частью ежедневного опыта автомобилиста. Навигатор — один из самых регулярных цифровых контактов водителя с автомобилем. Поэтому мы решили встроиться в этот сценарий максимально органично. Вместе с Яндексом и "НАШИМ Радио" нам удалось объединить автомобильную тематику, узнаваемые голоса и игровые механики в единый пользовательский опыт», — отметил директор по маркетингу «Авилон» Юрий Блинов.

Для автомобильного рынка этот проект демонстрирует новый подход к взаимодействию с клиентами. Вместо баннерной рекламы или разовых промоакций бренд становится частью ежедневного пользовательского сценария, сопровождая автомобилиста в дороге. Такой формат позволяет выстраивать более естественную и долгосрочную коммуникацию с аудиторией, превращая привычный цифровой сервис в полноценную точку контакта с брендом.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно открыть «Яндекс Навигатор», перейти в раздел «Голос» и выбрать озвучку «Игорь Паньков (Авилон)» или «Яна Лукьянова (Авилон)». В разделе «Курсор» доступны два фирменных автомобиля «Авилон» — внедорожник и спорткар.