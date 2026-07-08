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YADRO объявляет о начале приема на совместные программы с МФТИ, ИТМО, МИЭТ и ВШЭ

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявляет о старте ежегодного приема заявок на программы бакалавриата и магистратуры. Для будущих инженеров, разработчиков и исследователей открыты 8 программ с местами на бюджетной и коммерческой основе.

Образовательные программы разработаны на стыке ИТ, инженерных наук и прикладных дисциплин и учитывают, какие знания, навыки и умения понадобятся молодым специалистам для старта карьеры. Наряду с качественной теоретической подготовкой студенты имеют возможность работать над реальными производственными задачами под руководством ведущих специалистов YADRO и сразу наблюдать реализацию своих идей: путь от теории к практике максимально короткий.

Новую магистерскую программу «Телекоммуникационные сети и системы» совместно с YADRO открывает МФТИ. Магистратура Кафедры мультимедийных технологий и телекоммуникаций (КМТТ) предлагает научные исследования с акцентом на физический уровень беспроводных систем для будущих сетевых инженеров и специалистов по передаче данных. В университете отмечают широкий выбор тем для научно-исследовательских работ, которые разрабатываются студентами в тесной связке с их рабочими задачами. МФТИ также ведет набор на программу «Промышленная разработка ПО», открытую совместно с YADRO и БЮРО 1440 в прошлом году, и в магистратуру «Микропроцессорные технологии» Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ). YADRO является базовой организацией программы, проводит стажировки студентов и трудоустраивает их, при этом учебная нагрузка рассчитана на совмещение с работой.

Набор в магистратуру также проводит ИТМО: в рамках корпоративной программы YADRO «Инструменты разработки и анализа программ» вуз готовит специалистов по низкоуровневой разработке и системному программированию. Особенностью программы является практическая работа на реальных кейсах от различных подразделений YADRO, при этом проектная деятельность под руководством инженеров компании и ведущих преподавателей института начинается уже с первого семестра.

Уникальную образовательную программу реализует НИУ МИЭТ: магистратура «Вычислительные системы и электронная компонентная база» создана специально для инженеров по разработке систем на кристалле с практикой MPW-запусков (Multi Project Wafer). Программа включает три образовательных трека по наиболее востребованным направлениям: RTL-проектирование, функциональная верификация, топологическое проектирование.

Выпускников школ ждут на программах бакалавриата, разработанных совместно со специалистами YADRO. Прием открыт в ВШЭ («Компьютерные технологии, системы и сети»), СибГУТИ («Программное обеспечение систем мобильной связи») и ИТМО («Беспроводные технологии»). Обучение включает подготовку по программированию и теории информации, знакомство с работой устройств; студенты освоят операционные системы, тестирование, прикладную работу алгоритмов.

YADRO ведет партнерские программы более чем в 20 ведущих технических вузах, и набор образовательных форматов выходит далеко за рамки бакалавриата и магистратуры. Образовательные инициативы компании включают практические курсы и школы, лаборатории, стажировки, стипендиальные программы — узнать подробнее можно на сайте edu.yadro.com.

«Работа с образовательными задачами — это инвестиция в будущее, и мы видим, что наши усилия создают растущий поток молодых перспективных специалистов, готовых к разработке передовых продуктов на современном уровне», — отмечает Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO.

Программы YADRO в сфере образования стали частью масштабной стратегии ИКС Холдинга по подготовке инженеров для высокотехнологичных отраслей. Это долгосрочные инициативы, которые выстраивают системную работу компании — лидера технологической отрасли — и просветительских институтов страны. Такое партнерство объединяет возможности вузов как благоприятной среды для подготовки кадров и практические задачи предприятия, необходимые для непрерывного развития инженерного сообщества.

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