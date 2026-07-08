В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД

Производитель модульных центров обработки данных ДАТАРК и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную работу в рамках проекта по развитию производственных мощностей и инфраструктурных решений для цифровизации региона. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

В рамках соглашения инвестиции в производство модульных центров обработки данных (МЦОД) составят более 35 млн руб. Это позволит компании внедрить лазерную сварку, роботизировать ряд операций, а также запустить покрасочно-сушильную камеру, благодаря которой время подготовки МЦОД сократится в разы, планируется создание новых рабочих мест.

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области в свою очередь будет оказывать информационную, консультационную и экспертную поддержку, в том числе будет участвовать в организации совместных мероприятий и разработке инициатив по приоритетным направлениям деятельности компании.

«Сегодня условия для ведения бизнеса меняются, и вместе с ними меняются и подходы к ИТ-инфраструктуре. Компаниям нужны гибкие решения, которые можно быстро внедрить и легко масштабировать по мере появления новых задач. Мы готовы поддержать бизнес в этом процессе и обеспечить необходимой инфраструктурой. Данное соглашение позволяет усилить развитие модульных технологий в Свердловской области и увеличить темпы цифровизации региона», — сказал генеральный директор ДАТАРК Евгений Тропин.

«Свердловская область последовательно усиливает позиции как один из ключевых ИТ-регионов страны. Чтобы помогать действующему бизнесу внедрять цифровые сервисы и привлекать на Средний Урал новые ИТ-компании, нам нужна надежная инфраструктура. У ДАТАРК амбициозные планы по развитию производства модульных ЦОД, и со стороны Агентства мы готовы сопровождать этот инвестиционный проект и оказывать необходимую поддержку», – отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин.