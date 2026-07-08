Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

В Свердловской области расширяют мощности производства модульных ЦОД

Производитель модульных центров обработки данных ДАТАРК и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на совместную работу в рамках проекта по развитию производственных мощностей и инфраструктурных решений для цифровизации региона. Об этом CNews сообщили представители ДАТАРК.

В рамках соглашения инвестиции в производство модульных центров обработки данных (МЦОД) составят более 35 млн руб. Это позволит компании внедрить лазерную сварку, роботизировать ряд операций, а также запустить покрасочно-сушильную камеру, благодаря которой время подготовки МЦОД сократится в разы, планируется создание новых рабочих мест.

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области в свою очередь будет оказывать информационную, консультационную и экспертную поддержку, в том числе будет участвовать в организации совместных мероприятий и разработке инициатив по приоритетным направлениям деятельности компании.

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку
Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку Импортонезависимость

«Сегодня условия для ведения бизнеса меняются, и вместе с ними меняются и подходы к ИТ-инфраструктуре. Компаниям нужны гибкие решения, которые можно быстро внедрить и легко масштабировать по мере появления новых задач. Мы готовы поддержать бизнес в этом процессе и обеспечить необходимой инфраструктурой. Данное соглашение позволяет усилить развитие модульных технологий в Свердловской области и увеличить темпы цифровизации региона», — сказал генеральный директор ДАТАРК Евгений Тропин.

«Свердловская область последовательно усиливает позиции как один из ключевых ИТ-регионов страны. Чтобы помогать действующему бизнесу внедрять цифровые сервисы и привлекать на Средний Урал новые ИТ-компании, нам нужна надежная инфраструктура. У ДАТАРК амбициозные планы по развитию производства модульных ЦОД, и со стороны Агентства мы готовы сопровождать этот инвестиционный проект и оказывать необходимую поддержку», – отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

«Циан» выкупит собственные акции, потому что они слишком мало стоят

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Долг «Почты России» превысил 107 миллиардов

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще