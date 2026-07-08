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«СберМобайл» расширяет присутствие в Севастополе

Мобильный виртуальный оператор «СберМобайл» запускает продажи сим-карт через местного интернет-провайдера «Севстар». Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Теперь подключиться к оператору можно через каналы продаж интернет-провайдера «Севстар» — одного из операторов фиксированной связи в городе, предоставляющего услуги высокоскоростного домашнего интернета, цифрового телевидения, видеонаблюдения и других цифровых сервисов для жителей и бизнеса.

Новое партнерство расширяет региональную сеть продаж «СберМобайла» и делает подключение к оператору удобнее для жителей Севастополя. В рамках партнерского предложения новые абоненты «СберМобайла» также получат скидку 150 руб. на услуги домашнего интернета «Севстар», что позволит выгоднее пользоваться услугами мобильной и фиксированной связи.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«СберМобайл» начал работу в Республике Крым и Севастополе в мае 2025 г. Сейчас абонентам оператора в этих регионах доступны экосистемные преимущества, а также «белый список» цифровых сервисов, которые доступны в периоды отключения мобильного интернета.

«Мы продолжаем развивать партнерскую сеть «СберМобайла» и делаем подключение к нашим услугам максимально удобным для клиентов. Сотрудничество с "Севстар" — одним из ведущих интернет-провайдеров Севастополя — позволит значительно расширить доступность «СберМобайла» в регионе. Уверены, что объединение мобильной связи и домашнего интернета с дополнительными преимуществами станет востребованным предложением для жителей города», — отметила Екатерина Петропавловская, директор по продажам «СберМобайла».

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