RWB расширяет возможности российских производителей по выходу на зарубежные рынки

RWB продолжает развивать экспортное направление и расширять возможности российских производителей по выходу на международные рынки. В рамках этой работы Wildberries (входит в группу RWB) стала стратегическим партнером Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в продвижении отечественной продукции за рубежом. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Партнерство позволит расширить возможности российских продавцов, торгующих на платформе Wildberries, для выхода на зарубежные рынки и продвижения отечественной продукции среди иностранных покупателей. Совместная работа будет способствовать повышению узнаваемости российских брендов, развитию экспортных продаж и укреплению позиций российских товаров на международных рынках.

«Развитие экспорта российских товаров — одно из стратегических направлений работы RWB. Мы создаем инфраструктуру, которая помогает отечественным предпринимателям масштабировать свой бизнес за пределами России, а покупателям из других стран — открывать для себя качественную российскую продукцию. Партнерство с Российским экспортным центром позволит объединить наши возможности и меры поддержки, чтобы еще больше российских производителей получили доступ к зарубежным рынкам, а товары с отметкой "Сделано в России" стали еще более узнаваемыми за рубежом», — отметила директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

Сегодня товары российских продавцов, представленные на платформе Wildberries, уже доступны для заказа покупателям во всех странах присутствия компании. Экспортный оборот российских брендов на зарубежных рынках достиг 5% от оборота портфеля брендов, участвующих в проекте, и подтверждает устойчивый спрос на отечественную продукцию со стороны иностранных покупателей.

О развитии сотрудничества генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Одним из ключевых направлений взаимодействия стал совместный проект Wildberries и РЭЦ по продвижению электронной витрины товаров «Сделано в России». В 2025 г. компании успешно реализовали пилот в Узбекистане, в том числе в категории косметической продукции. В 2026 г. сотрудничество будет продолжено: стороны планируют масштабировать проект и расширить географию продвижения российских товаров на новые зарубежные рынки.