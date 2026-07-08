Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой кузбасский фестиваль «Динотерра»

«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой «Динотерру» — международный научно-популярный фестиваль. Мероприятие проходило вблизи кузбасского села Шестаково: именно там в 2014 г. были обнаружены останки гигантского ящера-попугая — сибирского пситтакозавра. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Провайдер обеспечил канал широкополосного доступа для организаторов мероприятия. Специалисты компании смонтировали 15 точек подключения к высокоскоростному интернету практически во всех локациях: на главной сцене, в лекториях, инфоцентре, интерактивных бренд-зонах. Кроме того, «Ростелеком» предоставил дополнительные мощности для базовых станций операторов связи — благодаря этому гостям «Динотерры» были доступны звонки и мобильная передача данных.

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»
Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания ежегодно участвует в проведении “Динотерры”, выстраивая современную телекоммуникационую инфраструктуру фактически в открытом поле. Это позволяет организаторам в оперативном режиме координировать мероприятие, а гостям — всегда оставаться на связи и делиться своими яркими эмоциями в Сети. Помимо этого, мы заботимся и о безопасности на фестивале: за локациями с массовым скоплением людей круглосуточно наблюдали наши умные видеокамеры, записи с которых поступали в облачное хранилище».

Наталья Воронина, глава Чебулинского района: «В этом году «Динотерру» посетили 57 тыс. человек, и мы вновь увидели искренние улыбки, восторг в глазах детей и взрослых, веселый смех, ощутили атмосферу всеобщего единения. Именно ради таких мгновений и проводится наш фестиваль. Все три дня фестиваля можно было прогуляться по эпохам, заглянуть в мир науки, зарядиться энергией музыки. Стоит отметить, что без качественной связи и стабильного интернета, которые нам традиционно обеспечивает “Ростелеком“, эти активности были бы невозможны».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам

«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Билетики покупаем, связь оплачиваем. Гигантская российская лотерейная сеть внезапно превратилась в сотового оператора

CNews Analytics опубликовал топ-100 игроков рынка цифровизации ритейла

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще