«Ростелеком» обеспечил цифровой инфраструктурой кузбасский фестиваль «Динотерра»

«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой «Динотерру» — международный научно-популярный фестиваль. Мероприятие проходило вблизи кузбасского села Шестаково: именно там в 2014 г. были обнаружены останки гигантского ящера-попугая — сибирского пситтакозавра. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Провайдер обеспечил канал широкополосного доступа для организаторов мероприятия. Специалисты компании смонтировали 15 точек подключения к высокоскоростному интернету практически во всех локациях: на главной сцене, в лекториях, инфоцентре, интерактивных бренд-зонах. Кроме того, «Ростелеком» предоставил дополнительные мощности для базовых станций операторов связи — благодаря этому гостям «Динотерры» были доступны звонки и мобильная передача данных.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Компания ежегодно участвует в проведении “Динотерры”, выстраивая современную телекоммуникационую инфраструктуру фактически в открытом поле. Это позволяет организаторам в оперативном режиме координировать мероприятие, а гостям — всегда оставаться на связи и делиться своими яркими эмоциями в Сети. Помимо этого, мы заботимся и о безопасности на фестивале: за локациями с массовым скоплением людей круглосуточно наблюдали наши умные видеокамеры, записи с которых поступали в облачное хранилище».

Наталья Воронина, глава Чебулинского района: «В этом году «Динотерру» посетили 57 тыс. человек, и мы вновь увидели искренние улыбки, восторг в глазах детей и взрослых, веселый смех, ощутили атмосферу всеобщего единения. Именно ради таких мгновений и проводится наш фестиваль. Все три дня фестиваля можно было прогуляться по эпохам, заглянуть в мир науки, зарядиться энергией музыки. Стоит отметить, что без качественной связи и стабильного интернета, которые нам традиционно обеспечивает “Ростелеком“, эти активности были бы невозможны».