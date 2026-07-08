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«Ростелеком» и УЦСБ договорились о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности

«Ростелеком» и «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились совместно развивать проекты в области кибербезопасности и безопасной цифровизации бизнеса, прежде всего промышленных предприятий Урала, а также сопровождать их переход на отечественные ИТ-решения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Партнеры планируют объединить экосистему облачных сервисов «Ростелекома» и экспертизу УЦСБ во внедрении систем киберзащиты. Главная цель сотрудничества — повышение защищенности критической информационной инфраструктуры уральских предприятий и создание условий для импортозамещения и безопасной цифровизации промышленного сектора.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Сейчас уральские заводы активно обновляют ИТ-инфраструктуру, но любые инновации бессмысленны, если они не защищены от кибератак. Партнерство с УЦСБ позволит нам дать клиентам не просто каналы связи и серверы, а готовые и безопасные решения под ключ. Вместе мы сможем закрыть потребности бизнеса в цифровизации и киберзащите, чтобы компании могли спокойно работать и развиваться».

Отдельным направлением сотрудничества станет развитие социальных инициатив. «Ростелеком» и УЦСБ планируют проводить на Урале совместные хакатоны, образовательные мероприятия и конференции, направленные на повышение уровня цифровой грамотности в регионах.

Валентин Богданов, генеральный директор «Уральского центра систем безопасности»: «Рост запросов со стороны промышленности на защиту данных и переход на российские ИТ-системы во многом связан с усложнением киберугроз и повышением требований к устойчивости ИТ-инфраструктуры. APT-группы все чаще рассматривают производственный сектор как одну из приоритетных целей. Соглашение позволит нам реагировать на такие риски более оперативно, системно и масштабно. Объединяя экспертизу УЦСБ с инфраструктурой "Ростелекома", мы формируем комплексную современную систему защиты информации, способную противостоять актуальным кибератакам любой сложности».

В ближайшее время партнеры создадут рабочие группы для оценки технологического потенциала совместных ИТ-продуктов. Одним из ключевых направлений станет пилотирование разрабатываемых решений на профильных промышленных площадках Урала.

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