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От ИИ до бэкапов: 70% СМБ пользуются несколькими сервисами в одном облаке

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, проанализировал спрос малого и среднего бизнеса на облачные сервисы. Быстрее всего растет интерес к ИИ-агентам – в 4 раза за полгода, ежедневно компании расходуют на них более миллиарда токенов. При этом более 70% клиентов Timeweb Cloud пользуются сразу двумя и более сервисами — бизнес выбирает не отдельные инструменты, а готовую экосистему.

«Облако в разы повышает доступность технологий: бизнес получает не только инфраструктуру, но и готовые AI-инструменты, которые раньше были дорогими и сложными в развертывании. Небольшая команда теперь может запустить AI-агента за минуты. Запросы таких клиентов мы понимаем лучше других — подтвердили это лидерством в рейтинге облачных провайдеров для СМБ по версии CNews», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

Быстрее всего растут три направления. Первое — экосистема для работы с нейросетями. За последние полгода ИИ-агенты стали в 4 раза более востребованными. Спрос на облачные серверы с GPU увеличился в 2,2 раза за год. Облако для СМБ сейчас — основной способ работать с ИИ без вложений в инфраструктуру.

Второе направление — работа с данными: интерес к бэкапам вырос в 2 раза, к S3-хранилищу — в 2,3 раза. В июне 2026 г. объем данных в S3 превысил 1,4 ПБ. К третьему направлению относится контейнеризация: Managed Kubernetes показал двукратный рост спроса. Управляемый Kubernetes дает небольшим командам возможность работать без выделенных DevOps-инженеров.

СМБ переходит от точечных облачных решений к экосистемам: облако становится единой платформой для ИИ, данных и инфраструктуры. Главный фактор роста — доступные ИИ‑инструменты, при этом развитие инфраструктуры сопровождается увеличением спроса на бэкапы, облачные хранилища и другие управляемые сервисы.

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В отраслевом разрезе лидируют ИТ и разработка — 35% спроса на облака. Далее идут ритейл и e-commerce — 22%, EdTech и медицинские сервисы — 12% и 11%. Остальной спрос распределяется между производством, девелопментом, медиасервисами и другими сферами.

По данным Timeweb Cloud, в 50% случаев ИИ-агенты решают задачи автоматизации продаж и поддержки. Более 25% ассистентов работают с внутренними корпоративными системами и документацией. Оставшаяся доля приходится на работу с текстами, задачи HR и продуктовой аналитики. Агентов можно протестировать без вложений — с начала июля провайдер дает стартовый пакет токенов на LLM-модели из каталога.

Облачные серверы с GPU берут для задач ML и AI — до 40% сценариев. Еще около 25% занимает 3D-рендеринг и визуализация, на обработку больших данных приходится 15%. Остальное — удаленные рабочие места и инженерные приложения.

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