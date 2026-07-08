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«Новофон»: более 39% россиян готовы требовать компенсацию за утечку персональных данных

Каждый четвертый россиянин сталкивался с утечкой персональных данных, а 56% респондентов пропускали важные звонки из-за спама. При этом более 39% граждан считают, что компании, допустившие такие инциденты, должны компенсировать ущерб каждому пострадавшему клиенту. К таким выводам пришли эксперты сервиса телефонии «Новофон», опросив 1,3 тыс. жителей крупных российских городов.

Основным сигналом того, что номер телефона попал в сторонние базы, являются подозрительные звонки и рассылки. Так, 53% опрошенных пожаловались, что получают вызовы от компаний, которым они никогда не оставляли свои контакты. Со спамом в SMS и мессенджерах сталкивался 21% респондентов, еще 12% неизвестные абоненты звонили и молчали в трубку. Также 7% участников исследования сообщили, что звонящие даже знают их имя и запрос, будто располагают личной информацией. Лишь 2% участников не сталкивались с подобными ситуациями.

При этом у россиян есть конкретное представление о том, кто несет ответственность за подобные инциденты. Главными виновниками утечек граждане называют злоумышленников, взламывающих базы данных (26%), а также компании, которые недостаточно надежно защищают информацию (22%). Еще 17% возлагают ответственность на государство, которое недостаточно жестко регулирует этот рынок, и столько же — на компании, продающие базы или недобросовестных сотрудников.

Интересно, что сами пользователи нередко сами действуют неосторожно в подобных ситуациях, потому что соглашаются на обработку своих данных при регистрации в приложениях или на сайтах. Почти каждый четвертый (23%) ставит галочку не глядя, считая такие документы типовыми. Еще 20% вынужденно соглашаются, поскольку сервис не позволяет работать без этого, а 24% и вовсе воспринимают согласие как чистую формальность. Внимательно читают документ перед подписью лишь 20% опрошенных, еще 12% прогоняют его через нейросети.

При этом только 32% понимают, что компания получает право хранить, использовать и передавать их данные третьим лицам. Еще 5% и вовсе не знали, что данные могут передаваться другим.

Именно поэтому многие сталкиваются с практическими последствиями утраты контроля над личной информацией — постоянным потоком нежелательных звонков, среди которых легко пропустить действительно важные. Так, больше половины опрошенных (56%) пожаловались, что пропускали важные вызовы, но не могли это отследить из-за большого потока входящих звонков от незнакомых абонентов.

«Чем слабее защищены данные и каналы взаимодействия, тем выше уровень спама и тем быстрее падает доверие пользователей к телефонным контактам. В этих условиях бизнесу важно выстраивать строгий контроль доступа к базам данных внутри компании. Особенно важно выбирать проверенных посредников и ограничивать круг партнеров, работающих с персональной информацией ваших клиентов», — отметили эксперты «Новофона».

Отвечая на вопрос о том, какие меры были бы справедливы в случае утечки персональных данных, 39% респондентов высказались за обязательную личную компенсацию каждому пострадавшему клиенту — этот вариант стал самым популярным. На втором месте (19%) — предложение обязать компанию за свой счёт обновить системы защиты данных. За уголовную ответственность руководства и службы безопасности выступают еще 16%. Лишь 3% считают, что наказывать бессмысленно, так как данные всё равно не защитить.

Эксперты сервиса «Новофон» отмечают, что из-за недостаточно выстроенных механизмов защиты персональных данных и верификации коммуникаций со стороны бизнеса утечки становятся все более распространенным явлением, а уровень доверия к телефонным звонкам продолжает снижаться.

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