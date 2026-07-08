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МТС расширила сеть на труднодоступных промыслах в Заполярье

МТС увеличила зону покрытия и скорость мобильного интернета для нескольких тысяч работников топливно-энергетического комплекса на пяти труднодоступных месторождениях на Крайнем Севере. Благодаря установке нового телеком-оборудования и модернизации существующего скорость передачи данных в сети LTE выросла более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к обновленной сети получили работники нефтегазовой отрасли на Мессояхском, Восточно-Мессояхском, Северо-Русском, Уренгойском и Песцовом месторождениях. Качество связи улучшилось на промышленных участках и в вахтовых городках со сложным рельефом, наличием карьеров со сложной логистикой, где специалисты МТС модернизировали базовые станции. Например, на Восточно-Мессояхском месторождении, самом северном материковом промысле в стране, развернули мобильную базовую станцию «на санях», а на Мессояхском – многофункциональную телескопическую конструкцию со встроенным освещением, чтобы обеспечить отказоустойчивость сети связи.

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Ускоренный мобильный интернет позволит местным сотрудникам и специалистам, приезжающим из других регионов страны, оперативно решать производственные вопросы, совершать видеозвонки в высоком качестве, общаться с родными и близкими в социальных сетях, а также просматривать новостные порталы на более высоких скоростях. В зоне покрытия сети через банковские приложения можно прямо с промыслов переводить деньги родным в любой регион.

«На территории Ямало-Ненецкого автономного округа открыто и разведано более 240 месторождений углеводородного сырья, на которых работают представители самых разных специальностей со всей страны. С развитием инфраструктуры промыслов мы продолжаем масштабную стройку сети на новых промышленных объектах, чтобы работники ТЭК чувствовали себя более комфортно вдали от дома. Наша многолетняя экспертиза при установке базовых станций в арктических широтах позволяет учесть зону вечной мерзлоты, ветровую нагрузку на мачты, экстремально низкие температуры и высокую влажность, типичную для Заполярья. Это позволяет компаниям развивать ИТ-инфраструктуру и использовать цифровые решения на производстве, в том числе для повышения уровня безопасности персонала», — сказал директор МТС в ЯНАО Владимир Дроздов.

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