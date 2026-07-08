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Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Министерство образования Свердловской области и благотворительный фонд «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочное сотрудничество в сфере развития системы образования региона, снижения кадрового дефицита педагогов, повышения престижа педагогической профессии, а также выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Об этом CNews сообщил представитель «СКБ Контур».

Партнерство охватывает широкий спектр направлений: от реализации совместных проектов по привлечению в школы специалистов из реальных секторов экономики до проведения грантовых конкурсов для учителей точных наук, создания условий для профессионального развития педагогов и популяризации ИТ-образования среди школьников.

Одним из ключевых проектов в рамках соглашения стала инициатива «Большая перемена», направленная на привлечение в школы опытных специалистов из реальных секторов экономики, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста, с высшим инженерным или ИТ-образованием. Проект включен в региональную программу Министерства «Кадры для себя».

Соглашение также предусматривает поддержку проведения Фондом грантовых конкурсов для учителей информатики, физики, математики и робототехники, в том числе «Ты — ИТ-Профессионал» и «Физика на высоте», а также организацию конференций, семинаров и вебинаров по актуальным вопросам преподавания и профилактике профессионального выгорания педагогов. Отдельное внимание будет уделено выявлению и поддержке одаренных детей, созданию условий для их индивидуального развития и профессионального самоопределения.

Светлана Тренихина, министр образования Свердловской области, сказала: «С «СКБ Контур» мы сотрудничаем уже не первый год. В рамках этого соглашения мы определили несколько направлений совместной работы. И для региона, и для IT-разработчика важно, чтобы талантливых школьников становилось больше, у них появлялись возможности для творческого и интеллектуального развития. Для нас принципиально важно воспитать поколение, которое сможет эффективно поддерживать экономику страны и региона в цифровой среде».

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Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

За прошлый год фонд направил на благотворительные программы более 66 млн руб., из них 63% — на поддержку школьного инженерного образования. Более 10 тыс. педагогов приняли участие в мероприятиях фонда, а регулярные тренировки и сборы по информатике, математике и робототехнике охватили более 5 тыс. уральских школьников.

Светлана Скользкова, директор благотворительного фонда «СКБ Контур», сказала: «Министерство образования и Благотворительный фонд «СКБ Контур» уже много лет работают вместе — мы поддерживаем учителей, проводим грантовые конкурсы, помогаем школьникам раскрывать свои таланты. Теперь мы закрепляем это сотрудничество как стратегическое. Мы видим общие цели: это и привлечение кадров в систему образования, и профессиональное развитие педагогов, и выявление одаренных детей, и популяризация инженерных и ИТ-специальностей. И будем вместе искать решения для системных задач, опираясь на лучшие практики и экспертизу каждой из сторон. Уверена, что синергия наших усилий даст реальные результаты для всей системы образования Свердловской области».

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