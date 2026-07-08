Камчатский центр краснокнижных соколов получил цифровые крылья

МТС обеспечила устойчивой сотовой связью и высокоскоростным интернетом территорию Соколиного центра «Камчатка» — единственного в России специализированного масштабного центра по воспроизводству и реабилитации редких видов ловчих птиц. Для уникального природоохранного объекта МТС построила базовую станцию, а также провела волоконно-оптическую линию связи для предоставления канала в интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь специалисты могут в режиме реального времени отслеживать перемещение кречетов с помощью GPS/GSM-трекеров — контролировать местоположение, скорость и высоту полета птиц, анализировать траектории охоты и оценивать готовность оперившихся особей к самостоятельному выпуску в дикую природу.

Стабильный высокоскоростной интернет позволит в дальнейшем организовать полноценную ИТ-инфраструктуру: например, установить системы видеонаблюдения за территорией и вольерами с удаленным доступом, наладить облачное хранение данных. Кроме того, благодаря связи с внешним миром центр может участвовать в международных природоохранных программах, обмениваться опытом с российскими и зарубежными коллегами по лечению, разведению и сохранению редких видов ловчих птиц.

«Новая инфраструктура дала центру цифровые крылья: птицы не теряются из виду, а ученые не теряют связь с коллегами. Это серьезно расширяет возможности центра и позволяет более эффективно работать на благо сохранения редкого вида. Построенная нами базовая станция и канал связи – фундамент для дальнейшего развития. На базе этой инфраструктуры центр уже сейчас может развернуть умное видеонаблюдение, а в перспективе – внедрять любые умные решения. Мы готовы продолжать работать с центром в этом направлении и гордимся, что наши технологии помогают сохранять уникальную природу Камчатки», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

«Для центра, который находится довольно далеко от больших городов, устойчивая связь критически важна. Да, это возможность для сотрудников быть на связи с родными, но для нас главное другое. Это прямая связь с ведущими экспертами со всей страны и из-за рубежа, это обмен опытом, участие в международных программах. Мы единственный такой центр в России, и для нас быть на связи значит эффективно выполнять нашу миссию по сохранению кречетов», – рассказала директор Соколиного центра «Камчатка» Кристина Алексеева.

Аналогичные проекты МТС по цифровизации природоохранных территорий уже успешно реализованы в других регионах России. В Амурской области компания проложила оптоволоконную линию связи к гнезду дальневосточных аистов в Муравьевском парке, что позволило вести круглосуточную HD-трансляцию жизни краснокнижных птиц. На Байкале МТС усилила канал связи с Ушканьими островами, обеспечив высококачественную онлайн-трансляцию с лежбищ байкальских нерп для научных и просветительских целей. Камчатка продолжает эту практику, создавая базу для сохранения и восстановления редких видов ловчих птиц.