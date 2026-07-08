«Группа Астра» и «Рэйдикс» подтвердили совместимость Astra Linux Server и Raidix Era

Разработчики программного обеспечения «Группа Астра» и «Рэйдикс» объявили о завершении тестирования и подтверждении совместимости серверной редакции операционной системы Astra Linux с уровнем защищенности «Усиленный» (версия 1.7) и ПО Raidix Era (версия 4.3.0). Проверенная связка двух отечественных решений позволяет строить высоконагруженные инфраструктуры хранения данных без зависимости от зарубежных вендоров. Совместимость подтверждена в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

Подтвержденная совместимость продуктов открывает возможность использовать Astra Linux Server и Raidix Era в единой инфраструктуре хранения и обработки данных. На фоне курса на импортозамещение, роста нагрузки на корпоративные инфраструктуры и массового перехода на высокоскоростные флеш-накопители спрос на проверенные отечественные решения в этом сегменте продолжает расти. В первую очередь это актуально для государственных организаций и крупных коммерческих структур, где требования к производительности и надежности хранения данных наиболее высоки.

Astra Linux Server – сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации, предназначенная для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности. Серверная редакция ОС обеспечивает программный фундамент для высоконагруженных и отказоустойчивых систем.

Raidix Era – программное обеспечение для создания быстрых программных RAID-массивов на базе SSD/NVMe-накопителей. Решение обеспечивает существенный прирост производительности флеш-устройств за счет запатентованных алгоритмов расчета контрольных сумм и lockless-архитектуры.

Оба программных продукта включены в реестр отечественного ПО Министерства цифрового развития РФ, что делает их применение приоритетным при реализации проектов в рамках курса на импортозамещение.

«Подтверждение совместимости Astra Linux Server с Raidix Era — это не просто технический сертификат, а реальный инструмент для решения бизнес-задач. Возможность создать высокопроизводительный программный RAID, в том числе с flash-накопителями, позволяет повысить скорость работы серверов под управлением ОС Astra Linux Server. Теперь благодаря официальной совместимости заказчики получают готовую, проверенную связку полностью отечественного ПО. Они могут строить высоконагруженные инфраструктуры без риска сбоев на стыке компонентов и без оглядки на зарубежных вендоров. Особенно это ценно для госсектора и крупного бизнеса, где цена любого простоя или потери данных очень высока», – отметил Денис Кривишея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».

«Raidix Era разработана для задач, где критически важны скорость и надежность хранения данных. Совместимость с серверной редакцией Astra Linux открывает новые возможности для заказчиков, которым необходимо импортонезависимое решение без компромисса в производительности», – сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».