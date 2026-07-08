Астрономический научный центр модернизировал оркестрацию космического мониторинга с помощью ITFB Group

Астрономический научный центр (АНЦ) завершил модернизацию своей управляющей платформы. Интегратором выступила компания ITFB Group, которая помогла центру перейти на более надежную и масштабируемую инфраструктуру, автоматизировать процессы разработки и обновления, а также гарантировать безотказную доставку критически важных данных о космических объектах. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Платформа АНЦ обеспечивает оркестрацию множества процессов, связанных с обработкой данных наблюдений. По мере роста нагрузки существующая архитектура перестала в полной мере отвечать требованиям к отказоустойчивости и масштабированию. При большом количестве параллельных процессов возникали задержки, обновление системы выполнялось вручную, а отдельные события в исключительных случаях могли не доходить до конечных потребителей. Кроме того, используемая инфраструктура не обеспечивала автоматического восстановления сервисов при сбоях.

Специалисты ITFB Group провели аудит существующей платформы, выявили архитектурные ограничения и разработали новую целевую модель. В ходе проекта была внедрена современная инфраструктура на базе Kubernetes, которая автоматически восстанавливает сервисы после сбоев и позволяет гибко масштабировать систему по мере роста нагрузки. Для передачи данных между компонентами была внедрена промышленная система обмена сообщениями, обеспечивающая гарантированную доставку событий. Также команда автоматизировала процесс развертывания новых версий платформы: теперь изменения проходят путь от разработки до промышленной эксплуатации за считанные минуты без ручных операций.

Михаил Атрахимович, директор направления разработки ITFB Group: «В проекте для АО "АНЦ" мы использовали накопленный опыт создания высоконадежных платформ оркестрации бизнес-процессов. Основная сложность заключалась в том, что модернизацию необходимо было проводить без остановки уже работающей системы. В результате заказчик получил отказоустойчивую и масштабируемую платформу, готовую к дальнейшему развитию и увеличению объемов обработки данных».

Николай Савин, технический директор АО «АНЦ»: «Сотрудничество с ITFB Group стало для нас важным этапом в развитии нашей системы оркестрации. Мы получили не только исправление текущих недочетов, но и четкую дорожную карту, а также полный пакет эксплуатационной документации. Благодаря этому проекту мы уверены в надежности и масштабируемости нашей платформы и готовы к дальнейшему расширению функционала».

В результате проекта АНЦ получил отказоустойчивую инфраструктуру enterprise-уровня, гарантированную доставку событий, автоматизированный релизный цикл и полный комплект эксплуатационной документации (мониторинг, алертинг, процедуры backup с RTO, регламенты при инцидентах).