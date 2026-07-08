2/3 россиян имеют финансовую подушку на непредвиденный случай, но ее размеры у всех сильно разнятся

Более половины россиян (60%) имеют накопления на случай непредвиденных трат. Каждому четвертому финансовой подушки хватит не более чем на месяц при потенциальной потере дохода, каждому шестому – на 1–3 месяца, 7% смогут прожить за счет накоплений от 3 до 6 месяцев, и только 6% уверены, что отложенных средств будет достаточно более чем на полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и группы «Ренессанс Страхование». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проведен в июне 2026 г. методом онлайн-анкетирования среди 1693 россиян из городов-миллионников.

Желаемый и действительный объем финансовой подушки у россиян значительно расходится: только 13% всех участников опроса считают оптимальным денежный резерв с запасом на три месяца жизни без зарплаты или менее. Каждый третий считает, что отложенных средств должно хватать как минимум на три-шесть месяцев, а 42% убеждены, что для финансовой безопасности нужно не менее шести месячных доходов в виде накоплений.

Регионом с наибольшей долей респондентов, имеющих финансовую подушку на непредвиденный случай, оказалась Ростовская область, здесь 75% респондентов заявили, что имеют денежный запас. На второй месте по доле таких граждан - Санкт-Петербург (66%), на третьем - Красноярский край (65%).

А вот больше других не имеют, но очень хотят сформировать денежный запас на всякий случай - жители Омской области (сразу 55%).

У трети (37%) пока что не получается сформировать денежный запас, несмотря на желание, а 3% – даже не планируют откладывать. Среди тех опрошенных, которые пока не успели сформировать финансовую подушку, абсолютное большинство (62%) объяснили это недостаточным уровнем дохода – этих денег им хватает только на текущие нужды. Каждый четвертый отметил, что его доход слишком нестабилен, чтобы регулярно откладывать деньги, 23% постоянно сталкиваются с непредвиденными расходами, на оплату которых уходят все накопления, каждому седьмому не хватает финансовой дисциплины, а 8% сконцентрированы на более важных финансовых целях.

Чаще остальных о проблемах с финансовой дисциплиной признаются россияне 18–24 лет – 16% против 7% среди опрошенных старше 45 лет. Старшему поколению также присуще более ответственное планирование – лишь 11% опрошенных этого возраста против 27% миллениалов и 22% зумеров сообщили о невозможности сформировать накопления из-за непредвиденных трат.

«Копить получается не у всех, доход часто не оставляет запаса на непредвиденные траты. Разумная альтернатива подушке безопасности - закрыть риск «черного дня» полисом. Взрослому человеку страховка от несчастных случаев с покрытием на несколько миллионов рублей стоит около 15 тысяч рублей в год. Есть смысл дополнить его страхованием от критических заболеваний, оно закрывает расходы на лечение онкологии или инфаркта», - сказал Артем Искра, управляющий директор «Ренессанс страхование».

«Даже при наличии накоплений финансовая устойчивость многих россиян остается ограниченной: у каждого четвертого подушки хватит не более чем на месяц без привычного дохода. В ситуации смены работы такой короткий горизонт может сужать пространство для выбора и заставлять соискателя быстрее соглашаться на доступное предложение. Поэтому финансовый резерв можно рассматривать как один из факторов, который помогает более осознанно выстраивать карьерную траекторию и снижает тревожность в периоды профессиональных изменений», - сказала Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Кроме того, возрастные респонденты сильнее молодежи беспокоятся о финансовом благополучии: лишь 28% опрошенных старше 45 лет не имеют накоплений на случай потери дохода. Тем временем в такой же ситуации находятся свыше половины (53%) опрошенных 18–24 лет. Чаще всего минимальные накопления, которых хватит на один месяц жизни без дохода, имеют пенсионеры (40%), а каждый пятый россиянин старше 45 лет уже обзавелся финансовой подушкой размером в один-три месячных дохода.