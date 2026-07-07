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Вышла версия 1.5 системы «Умный мониторинг»

Компания «ИТ-Экспертиза» выпустила версию 1.5 программного продукта «Умный мониторинг». В обновлении появились новые инструменты для диагностики работы платформы «1С», расширены возможности управления инцидентами, доработана визуализация метрик и улучшены механизмы администрирования системы. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

Ключевое нововведение версии 1.5 – механизм трассировки вызовов, который помогает искать причины ошибок в работе платформы «1С». Он включает сбор данных для трассировки вызова, замеры производительности, графическое отображение трассировки, отображение контекста события и другие возможности для анализа возникающих проблем.

Также в новой версии переработан механизм управления инцидентами. Теперь в системе доступно автоматическое закрытие инцидента, генерация оповещения без создания инцидента, а также отправка уведомления о закрытии инцидента. Эти изменения расширяют сценарии работы с событиями и позволяют гибче настраивать реакцию системы.

Отдельное внимание в релизе уделено визуализации метрик. В версии 1.5 появилась возможность отображать несколько метрик на одном графике. Добавлены новые способы визуализации: столбчатая диаграмма, кольцевая диаграмма, карточка значений и статистические данные. Кроме того, пользователи теперь могут перемещать виджеты на дашбордах.

В обновлении также реализована возможность мониторить исполнение скриптов и сценариев.

Помимо новых функций, версия 1.5 включает ряд оптимизаций. Были переработаны значения по умолчанию для фильтров таблиц, добавлены возможности импорта и экспорта данных, расширены инструменты создания шаблонов уведомлений. Также появилась возможность использования LDAPs.

Дополнительно доработана локальная парольная политика: добавлен контроль истории паролей и неудачных смен пароля. В интерфейс продукта внесено более 20 изменений, упрощающих работу пользователей.

Версия 1.5 развивает «Умный мониторинг» как инструмент для анализа технологических данных, оперативной реакции на инциденты и контроля состояния ИТ-ландшафта.

Новые возможности

Реализован механизм трассировки вызовов для поиска причин ошибок в работе технологической платформы 1С:Предприятие, включая: сбор данных для трассировки вызова; замеры производительности; графическое отображение трассировки; отображение контекста события

Переработан механизм управления инцидентам: добавлена возможность автоматического закрытия инцидента; добавлена возможность генерации оповещения без создания инцидента; добавлена возможность отправки оповещения о закрытии инцидента.

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Доработана функциональность визуализации метрик: отображение нескольких метрик на одном графике; новые способы визуализации: столбчатая и кольцевая диаграммы, карточка значений и статистические данные; возможность перемещать виджеты на дашбордах.

Возможность мониторить исполнение скриптов и сценариев.

Оптимизация

Переработаны значения по умолчанию для фильтров таблиц и добавлены возможности импорта/экспорта данных.

Расширены возможности создания шаблонов уведомлений.

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Добавлена возможность использования LDAPs.

Доработана локальная парольная политика контролем истории паролей и неудачных смен пароля.

Внесено более 20 изменений в интерфейсе упрощающих работу пользователей.

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