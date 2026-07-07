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UserGate начал массовые поставки новых платформ собственной разработки B50‑B, C151 и D250

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности и архитектор сетевого доверия, объявил о начале массовых поставок аппаратных платформ собственной разработки B50‑B, С151 и D250. Новые устройства, включая их схемотехнику и дизайн, были созданы в конструкторском бюро вендора. Программно-аппаратные комплексы UserGate закрывают потребности в защите сетевой инфраструктуры как малых и средних организаций, так и филиалов крупных корпораций. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

На старте продаж все устройства поставляются на базе программного обеспечения UserGate NGFW (uNGFW). В дальнейшем список продуктов вендора для этих платформ будет расширен. Новинки охватывают широкий спектр сценариев использования.

Самая миниатюрная платформа в линейке UserGate — B50‑B — в базовой комплектации оснащена четырьмя интерфейсами RJ‑45, потребляет всего 15 Вт и имеет пассивное охлаждение. Устройство идеально подходит для защиты микропредприятий, точек продаж, а также встраивания в сторонние решения, такие как банкоматы или защищенные промышленные шкафы. Предварительная производительность uNGFW на базе B50‑B в режиме FW L4 на трафике EMIX достигает 200 Мбит/с, в режиме FW L7 + IPS — 30 Мбит/с, в режиме NGFW — до 10 Мбит/с. В планах UserGate в 2027 году выпустить модификацию платформы со встроенными WiFi‑ и LTE‑модемами.

UserGate С151 — эволюция платформы С150 для организаций малого и среднего бизнеса. По многочисленным просьбам заказчиков два из восьми портов RJ‑45 устройства заменены на оптические SFP 1 Гбит/с, что избавляет от необходимости использовать переходники. Кроме того, платформа поддерживает подключение двух блоков питания с резервированием, а также доработана для монтажа в серверную стойку. Предварительная производительность uNGFW на базе С151 в режиме FW L4 на трафике EMIX может достигать 1 Гбит/с, в режиме FW L7 + IPS — 460 Мбит/с, в режиме NGFW — 110 Мбит/с.

Пришедшая на смену D200 платформа UserGate D250 для организаций и филиалов среднего размера отличается повышенной энергоэффективностью, расширенным набором портов, отсутствием слота расширения, поддержкой двух блоков питания и несколькими вентиляторами с возможностью горячей замены. Предварительная производительность D250 на трафике EMIX в режиме FW L4 может достигать 20,5 Гбит/с, в режиме FW L7 + IPS — 2 Гбит/с, в режиме NGFW — 800 Мбит/с. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность установки аппаратного ускорителя «Катунь‑2» на базе FPGA, релиз которого запланирован на конец 2026 г.

Все три платформы производятся компанией UserGate в России по контракту на заводе в Санкт-Петербурге. Производственный цикл включает поверхностный монтаж элементов, селективную пайку, финальную сборку и многоуровневый контроль качества. В устройствах применяются процессоры на базе архитектуры ARM и твердотельные накопители (SSD). Использование ARM обеспечивает низкое энергопотребление и стратегически важно: это позволит с минимальными затратами перейти на отечественные ARM-процессоры, как только они станут доступны для массовых поставок.

Платформы UserGate B50‑B, C151 и D250 уже сертифицированы ФСТЭК России и находятся в процессе внесения в реестры Минпромторга РФ и ПАК Минцифры России.

«Выпуск платформ собственной разработки — часть долгосрочной стратегии UserGate по обеспечению технологического суверенитета страны. После внесения новых устройств в реестр Минпромторга России они получат статус доверенных и смогут защищать объекты КИИ. Платформы предназначены для самых массовых сегментов российского ИБ‑рынка. В настоящее время UserGate ведет переговоры о поставках нескольких тысяч платформ B50‑B в один из крупнейших российских банков, входящий в топ‑10», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» UserGate.

Эксперт отмечает, что уже в 2027 г. UserGate планирует выпустить новые модели собственных платформ для защиты крупного корпоративного периметра и ЦОД.

Аппаратные платформы B50‑B, С151 и D250 ранее отгружались точечно, теперь же новые устройства доступны широкому кругу заказчиков. Также UserGatе предлагает клиентам воспользоваться программой «Реновация», по которой возможен переход с платформ предыдущих версий на С151 и D250 со скидкой до 25%.

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