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«СКБ Контур» и Минздрав Свердловской области договорились о развитии цифровой трансформации региона

Компания «СКБ Контур» и Министерство здравоохранения Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровой информации региона. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Подписи под документом поставили генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и заместитель губернатора Свердловской области — Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Сотрудничество будет направлено на комплексную цифровизацию профилактической работы и внедрение передовых коммуникационных решений в региональной системе здравоохранения.

Стороны договорились о взаимодействии в рамках цифровизации профилактической работы с населением, что позволит организовать дистанционные школы здоровья для различных групп пациентов и повысить доступность просветительских программ. Отдельное внимание в сотрудничестве будет уделено применению платформы для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк».

Дмитрий Мраморов, генеральный директор «СКБ Контур»: «СКБ Контур» обладает значительным опытом в создании безопасных и надежных цифровых сервисов для государственных структур и бизнеса. Наша задача – предложить системе здравоохранения региона эффективные инструменты, которые сделают взаимодействие между врачами и пациентами максимально удобным. «Контур.Толк» уже зарекомендовал себя в качестве надежной платформы для оперативной связи, и мы готовы помочь региону достичь целей цифровой трансформации в этой социально значимой сфере».

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Кроме того, предметом сотрудничества станет повышение цифровой грамотности медицинских работников.

Татьяна Савинова, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области: «Подписание этого соглашения направлено на создание современной, пациентоориентированной модели здравоохранения в нашем регионе. Мы видим большой потенциал в дистанционных форматах взаимодействия с людьми, что напрямую влияет на качество жизни и продолжительность активного долголетия жителей Свердловской области».

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