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«СКБ Контур» и корпорация «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации

Компания «СКБ Контур» и крупнейший в мире производитель титановой продукции «ВСМПО-Ависма» договорились о сотрудничестве, направленном на цифровизацию бизнеса и взаимодействие в сферах электронного документооборота (ЭДО) и искусственного интеллекта.

Подписи под документом поставили генеральный директор «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов. В рамках сотрудничества стороны намерены взаимодействовать в рамках сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока», совместно участвовать в разработке форматов электронных перевозочных документов и их тестировании. планируется провести анализ текущих бизнес-процессов корпорации для выявления потребностей в применении ИИI-агентов, после чего последует оценка необходимых ресурсов для реализации проектов.

Помимо этого, соглашение охватывает широкий спектр задач по цифровизации. сотрудничество охватит кадровый и другие виды электронного документооборота, налоговый мониторинг и современные системы идентификации и контроля доступа.

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Дмитрий Мраморов, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Вопросы цифровизации сегодня — это вопросы конкурентоспособности и скорости развития. Среди ключевых направлений совместной работы с «ВСМПО-Ависма» как раз цифровая трансформация, внедрение искусственного интеллекта в производственные и управленческие процессы, развитие электронного документооборота, включая кадровый и транспортный сегменты. Уверен, что наш совместный опыт и компетенции позволят не только решить текущие задачи, но и создать основу для новых технологических решений, которые будут полезны всей промышленности».

Дмитрий Трифонов, генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма», сказал: «Титан – высокотехнологичная отрасль, и цифровая среда предприятия должна ему соответствовать. Вместе с «СКБ Контур» мы переводим в цифру ключевые процессы Корпорации – документооборот, логистику, кадровые и налоговые задачи – и внедряем AI-агентов там, где они реально экономят время людей. Наши производственные компетенции в сочетании с технологиями партнёра дают результат, который почувствует каждый: от цеха до управления. Это и есть та цифровая зрелость, к которой должна стремиться современная промышленность».

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