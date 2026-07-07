«Сделали невозможное»: в России появился SpeShu Claude — вариация Claude, которая работает без VPN

Российская компания ЦНИС представила SpeShu Claude — языковую модель для пользователей, которым нужен стабильный доступ к мощной нейросети на русском языке. Модель доступна на платформе SpeShu.AI и ориентирована на повседневные задачи: тексты, учёбу, работу с документами, программирование, идеи для контента, анализ информации и помощь в рабочих проектах.

Запуск SpeShu Claude стал ответом на проблему, с которой в 2026 году столкнулись многие российские пользователи зарубежных AI-сервисов. В мае пользователи Claude сообщили о новой волне блокировок аккаунтов. Доступ потеряли разработчики, предприниматели, авторы, специалисты по маркетингу и люди, которые использовали нейросеть для ежедневной работы.

Для части пользователей блокировка означала потерю не одной подписки. Внутри аккаунтов оставались переписки, промпты, базы знаний, загруженные документы, рабочие заметки, фрагменты кода и настройки агентов. Всё, что человек собирал неделями или месяцами, исчезло за один день.

«Для многих нейросеть уже стала рабочим столом. Там лежат идеи, черновики, исследования, фрагменты проектов, учебные материалы, код и личные записи. Когда зарубежный сервис закрывает доступ без предупреждения, человек теряет привычный инструмент и часть накопленной работы. Мы хотим, чтобы у российских пользователей был доступ к сильной модели без таких рисков», — отмечают в ЦНИС.

Что такое SpeShu Claude

SpeShu Claude — языковая модель, созданная российскими инженерами ЦНИС для популярных пользовательских сценариев на русском языке. Модель помогает писать и редактировать тексты, объяснять сложные темы, разбирать документы, готовить письма, искать идеи, структурировать информацию, работать с кодом и ускорять рутинные задачи.

SpeShu Claude создавалась именно под такие сценарии: без необходимости разбираться в зарубежных интерфейсах, менять VPN-серверы, искать обходные способы оплаты и переживать из-за блокировки российского аккаунта.

Как создавался SpeShu Claude

Разработчикам ЦНИС удалось выпустить самую точную копию инфраструктуры Claude. Создать её получилось с помощью информации из открытых источников, например, из репозитория GitHub.

Кроме того, в разработке помогала утекшая информация, которая попала в сеть весной 2026 года во время релиза модели Claude Mythos для закрытого сообщества пользователей в виде Apple, Microsoft, Nvidia и других техногигантов. Полученные фрагменты кода позволили установить главные скрытые килер-фичи одного из мощнейших ИИ наших дней.

Немаловажный фактор — международное общение. Разработчики ЦНИС вышли на бывших сотрудников Anthropic благодаря старым профилям на LinkedIn. Косвенно участвовали в проекте и китайские партнёры, которые поделились технологиями дообучения.

Так, раннюю версию SpeShu Claude разработчики ЦНИС дообучили по методу «дистилляции» — когда ответ reasoning модели отправляется на разбор в обычную модель. Тем самым преодолевается «блэкбокс» — технология, которая скрывает весь путь размышления сложного ИИ.

Разработчики учитывали, как люди реально используют нейросети. Кому-то нужно быстро написать пост или резюме. Кому-то — разобрать лекцию, договор, техническое задание или большой файл. Кто-то просит нейросеть объяснить тему простыми словами, помочь с презентацией, составить план проекта или найти ошибку в коде.

Почему обычным пользователям нужна альтернатива Claude

Claude официально не работает на российском рынке. Чтобы пользоваться сервисом, людям часто приходится искать VPN, оформлять зарубежные карты, платить через посредников и надеяться, что аккаунт не попадёт под автоматическую проверку. Такой способ подходит для разового эксперимента, но быстро превращается в проблему, когда нейросеть становится частью ежедневной рутины.

Ситуация усложняется и из-за новых правил Anthropic. С 8 июля 2026 года обновлённая политика конфиденциальности Claude позволяет компании запрашивать подтверждение личности у пользователей потребительских тарифов Free, Pro и Max. В перечень данных для проверки могут входить государственные документы, дата рождения, фото или видео лица и результаты проверки возраста или личности.

Для массового пользователя это меняет саму логику доступа. Раньше нужно было просто открыть нейросеть и начать работать. Теперь зарубежный сервис может запросить документы, изменить правила, ограничить функции или закрыть аккаунт из-за региона, платёжного метода или внутренних проверок безопасности.

Как SpeShu.AI решает главную проблему пользователей

SpeShu Claude вместе со SpeShu ChatGPT и SpeShu Gemini доступны внутри платформы SpeShu.AI. Это мультиплатформа, где собраны популярные нейросети для текста, изображений, видео, аудио и рабочих задач. Пользователь может открыть один сервис и протестировать разные модели без набора отдельных зарубежных подписок.

На платформе уже доступны ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok, Qwen, Kimi, Perplexity, Nano Banana, FLUX, Seedance, Kling и другие инструменты. Также есть ИИ-агенты для конкретных задач: удалить фон, заменить лицо, подготовить фото на документы и выполнить другие быстрые действия.

Главное отличие для российского пользователя — бесперебойный доступ. SpeShu.AI работает без VPN и прокси, принимает оплату в рублях и поддерживает СБП.

Такой формат особенно удобен тем, кто пока только пробует нейросети. Студент может разобрать конспект, маркетолог — написать рекламный текст, предприниматель — подготовить описание продукта, дизайнер — сгенерировать референс, разработчик — проверить код. Для каждой задачи можно выбрать подходящую модель и не держать пять подписок одновременно.

Нейросети становятся бытовым инструментом

Ещё недавно нейросети воспринимались как игрушка для энтузиастов. Сейчас ими пользуются для учёбы, работы, фриланса, ведения соцсетей, поиска идей, анализа документов, программирования и личных проектов. Люди всё чаще хранят в чатах с ИИ важный контекст: стиль письма, рабочие материалы, данные по проектам, промпты, черновики и историю решений.

Из-за этого доступ к нейросети становится вопросом не только удобства. Пользователю важно знать, что сервис откроется завтра, примет оплату привычным способом и не попросит срочно искать иностранную карту или подтверждать личность через зарубежного провайдера.

«Мы видим, как быстро меняется поведение пользователей. Люди уже не хотят выбирать между десятками сервисов, разбираться в подписках и бояться блокировок. Именно поэтому мы сделали невозможное и представили мощный прямой. Россиянам нужен понятный вход в мир нейросетей: на русском языке, с оплатой в рублях, без VPN и с доступом к разным моделям в одном окне. SpeShu Claude — часть этой логики», — говорят в ЦНИС.

Что дальше

SpeShu Claude уже доступна пользователям SpeShu.AI. Компания продолжит развивать собственные ИИ-модели, добавлять новые зарубежные нейросети на платформу, запускать ИИ-агентов и расширять инструменты для креаторов, студентов, специалистов и предпринимателей.

В ЦНИС считают, что нейросети должны быть доступными для широкого круга пользователей, а не только для тех, у кого есть зарубежная карта, технические навыки и готовность рисковать аккаунтом. SpeShu.AI решает эту задачу через один сервис: популярные модели, российская оплата, русский интерфейс и доступ без VPN.

Протестировать SpeShu Claude и другие нейросети можно на сайте SpeShu.AI в разделе подписок.