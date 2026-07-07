Разделы

Бизнес
|

«Ростелеком» и ГК PitON наметили направления совместной работы

Директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Дмитрий Лукошков и руководитель компании «Энерго-РС» (ГК PitON) Сергей Юрченко подписали соглашение о сотрудничестве. В числе приоритетных направлений взаимодействия — проекты в области модернизации и цифровизации наружного и внутреннего освещения в регионах Урала, а также проведение совместных отраслевых мероприятий. Российский вендор PitON — производитель электротехнической продукции. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сергей Юрченко, директор компании «Энерго-РС» (ГК PitON): «За 15 лет наша компания реализовала более 500 проектов. Среди объектов, на которых внедрены наши электрические системы: "Алмаз Антей", "Екатеринбург Арена", концерн "Калашников" и "Эрмитаж". Я уверен, что сотрудничество с "Ростелекомом" позволит масштабировать наши решения, а также ускорит внедрение современных технологий по всей стране».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Существенное значение в партнерстве отводится обмену экспертизой: стороны планируют оказывать друг другу информационную и консультационную поддержку. По взаимной договоренности перечень направлений сотрудничества можно расширять — соответствующие изменения будут фиксироваться в дополнительных соглашениях и протоколах.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Мы не только включимся в световые проекты с применением "цифры", но и готовы обеспечить устойчивые каналы связи для ключевых объектов партнера. "Ростелеком" располагает мощной инфраструктурой для оцифровки и хранения данных — эту базу мы также предложим коллегам. Не сомневаюсь, что сотрудничество поможет компании-партнеру эффективнее выстроить производственные процессы, а нам — укрепить позиции на рынке как интегратора № 1 в области внедрения цифровых технологий».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

«Яндекс Маркет» передумал конкурировать с Ozon и Wildberries. Он резко урежет расходы и начнет «ротацию» сотрудников

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»

«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще