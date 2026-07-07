Разделы

Поддержка ИТ-отрасли
|

Проекты резидентов Московского кластера видеоигр и анимации привлекли финансирование от Института развития интернета

Два проекта компаний-резидентов Московского кластера видеоигр и анимации стали победителями конкурсного отбора Института развития интернета на создание национального контента и получат финансирование на дальнейшую реализацию своих проектов.

Поддержку получили проект «Гоночная академия» компании SMP Esports и проект «Академия ясного ума» компании Lora Games, реализуемый при поддержке Министерства здравоохранения России.

Проект «Гоночная академия» создается на движке Unreal Engine и станет частью экосистемы SMP Esports. Это соревновательная мобильная платформа, в которой планируется объединить гонки, рейтинговую систему, регулярные онлайн-турниры, квалификационные отборы и офлайн-финалы. Видеоигра поможет привлечь широкую аудиторию к тематике автоспорта через доступный мобильный формат.

«Проект станет одним из ключевых продуктов SMP Esports в сегменте мобильных гоночных игр и важной частью стратегии компании по развитию отечественного цифрового автоспорта, объединяющего технологии, соревнования и массовую аудиторию», — отметил Георгий Гнутов, руководитель компании SMP Esports.

Другим проектом, получившим поддержку, стала «Академия ясного ума» (рабочее название «Игры для пожилых людей») — цифровая платформа для старшей аудитории, направленная на поддержку когнитивных функций: памяти, внимания, логики, пространственного мышления и работы со словами через короткие ежедневные игровые сессии. В ее основе — набор механик и алгоритмы оценки динамики когнитивных функций с наглядным прогрессом по пяти направлениям. Планируется, что интерфейс будет адаптирован под особенности пожилых пользователей: крупный шрифт, высокий контраст, отсутствие таймеров и штрафов за ошибки, работа без интернета. Проект будет реализовываться при экспертной поддержке Минздрава России.

«Для нас особенно важно, что наша инициатива по поддержке долголетия, ментального здоровья и когнитивных функций была поддержана на федеральном уровне, в том числе Минздравом России. Мы благодарны Институту развития интернета за оказанное доверие и финансирование. Также мы очень ценим поддержку со стороны соцсети «Одноклассники»: их колоссальный опыт в развитии социальных коммуникаций и умение работать с нашей целевой аудиторией неоценимы для успеха проекта. Мы убеждены, что игровые технологии способны стать эффективным инструментом для повышения качества жизни людей старшего поколения, и это партнерство позволит сделать проект доступным для еще большего числа пользователей», — отметил Виталий Козлов, генеральный директор компании Lora Games.

«Мы искренне приветствуем появление площадок, которые дают пространство и инфраструктуру для творчества — в том числе для разработки игр и роста креативных индустрий. Не менее ценны и профильные мероприятия для игровой индустрии от Московского игрового кластера. При этом важно, что сам кластер выступает еще и в роли дополнительной верификации качества проектов: принадлежность к нему уже служит определенным знаком надежности и проработанности идеи», — отметил Андрей Воронков, заместитель генерального директора Института развития интернета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?

«Дочка» «Росатома» создаст отечественную установку для чипов за четверть миллиарда

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Рынок российских корпоративных мессенджеров»

ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

Российские власти будут давать заводам деньги на разработку оборудования для чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще