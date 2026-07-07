Проекты резидентов Московского кластера видеоигр и анимации привлекли финансирование от Института развития интернета

Два проекта компаний-резидентов Московского кластера видеоигр и анимации стали победителями конкурсного отбора Института развития интернета на создание национального контента и получат финансирование на дальнейшую реализацию своих проектов.

Поддержку получили проект «Гоночная академия» компании SMP Esports и проект «Академия ясного ума» компании Lora Games, реализуемый при поддержке Министерства здравоохранения России.

Проект «Гоночная академия» создается на движке Unreal Engine и станет частью экосистемы SMP Esports. Это соревновательная мобильная платформа, в которой планируется объединить гонки, рейтинговую систему, регулярные онлайн-турниры, квалификационные отборы и офлайн-финалы. Видеоигра поможет привлечь широкую аудиторию к тематике автоспорта через доступный мобильный формат.

«Проект станет одним из ключевых продуктов SMP Esports в сегменте мобильных гоночных игр и важной частью стратегии компании по развитию отечественного цифрового автоспорта, объединяющего технологии, соревнования и массовую аудиторию», — отметил Георгий Гнутов, руководитель компании SMP Esports.

Другим проектом, получившим поддержку, стала «Академия ясного ума» (рабочее название «Игры для пожилых людей») — цифровая платформа для старшей аудитории, направленная на поддержку когнитивных функций: памяти, внимания, логики, пространственного мышления и работы со словами через короткие ежедневные игровые сессии. В ее основе — набор механик и алгоритмы оценки динамики когнитивных функций с наглядным прогрессом по пяти направлениям. Планируется, что интерфейс будет адаптирован под особенности пожилых пользователей: крупный шрифт, высокий контраст, отсутствие таймеров и штрафов за ошибки, работа без интернета. Проект будет реализовываться при экспертной поддержке Минздрава России.

«Для нас особенно важно, что наша инициатива по поддержке долголетия, ментального здоровья и когнитивных функций была поддержана на федеральном уровне, в том числе Минздравом России. Мы благодарны Институту развития интернета за оказанное доверие и финансирование. Также мы очень ценим поддержку со стороны соцсети «Одноклассники»: их колоссальный опыт в развитии социальных коммуникаций и умение работать с нашей целевой аудиторией неоценимы для успеха проекта. Мы убеждены, что игровые технологии способны стать эффективным инструментом для повышения качества жизни людей старшего поколения, и это партнерство позволит сделать проект доступным для еще большего числа пользователей», — отметил Виталий Козлов, генеральный директор компании Lora Games.

«Мы искренне приветствуем появление площадок, которые дают пространство и инфраструктуру для творчества — в том числе для разработки игр и роста креативных индустрий. Не менее ценны и профильные мероприятия для игровой индустрии от Московского игрового кластера. При этом важно, что сам кластер выступает еще и в роли дополнительной верификации качества проектов: принадлежность к нему уже служит определенным знаком надежности и проработанности идеи», — отметил Андрей Воронков, заместитель генерального директора Института развития интернета.