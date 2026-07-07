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МТС подключила к гигабитному интернету 2 тыс. семей Кирова

МТС сообщила о развитии фиксированной сети в Кирове. В результате расширения телеком-инфраструктуры высокоскоростной домашний интернет на скорости 1 Гбит/с стал доступен еще для 2 тыс. семей, проживающих в центральной части города, а также в микрорайонах Урванцево, Радужный, Чистые Пруды и в районе парка Победы.

Техническая возможность подключения к гигабиту появилась ещё в 20 многоквартирных домах. В их числе — жилые здания на улицах Владимирская, Конституции, Дмитрия Козулева, Московская, Ивана Попова, Свободы, Красной Звезды, Пушкина, Чистопрудненская, а также на проезде Мурашинский, в переулке Школьный и на проспекте Строителей.

Пропускная способность в 1 Гбит/с в десять раз выше стандартного тарифа на 100 Мбит/с. Такая скорость гарантирует просмотр 4K-видео на нескольких устройствах одновременно, стабильное участие в онлайн-конференциях без задержек, быструю загрузку тяжелых файлов и комфортный гейминг в самых требовательных играх. Кроме того, гигабитная сеть служит надежной основой для систем «умного дома» — видеонаблюдения, умных датчиков протечек и климатических контроллеров, которые критичны к качеству соединения.

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«Мы продолжаем расширять нашу сеть в Кирове, чтобы как можно больше семей могли подключаться к интернету на высоких скоростях. За счёт внедрения инновационных технологий МТС и модернизации оборудования мы обеспечиваем надёжную работу даже самых требовательных сервисов — видеозвонков, стриминга, онлайн-игр и умных устройств. Кроме того, для наших абонентов действует удобная система пакетных предложений: если объединить домашний интернет, мобильную связь и другие услуги, ежемесячные траты можно сократить до 40%. Это даёт возможность пользоваться всеми современными цифровыми сервисами без переплат, что особенно важно для семейного бюджета», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Ранее МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом ещё 1 тыс. семей в Кирове и Кирово-Чепецке.

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