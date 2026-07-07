Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«МегаФон» объединил роботов на собственной платформе для автоматизации рутинных задач

«МегаФон» разработал собственную платформу ZEPHYR для централизованного управления программными роботами. Они высвобождают тысячи рабочих часов сотрудников, забирая на себя рутинные задачи: от формирований отчетов и сбора статистики до автоматического подписания документов и мониторинга рынка недвижимости. Решение позволило отказаться от дорогих внешних лицензий и сэкономить десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Речь идет о специальных программах, которые выполняют рутинные действия вместо сотрудников. Они могут самостоятельно собирать данные для отчетов, переносить информацию между корпоративными системами, формировать документы или за несколько секунд находить сведения, которые человеку пришлось бы искать вручную. Например, разработчики «МегаФона» перенесли на ZEPHYR одного из флагманских роботов — виртуального помощника контактного центра, которым одновременно пользуются около 600 сотрудников. Он помогает обрабатывать порядка 7 тыс. запросов абонентов ежедневно и экономит около 3,5 тыс. рабочих часов в месяц.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им.Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им.Ленина

Чем больше в компании появляется таких помощников, тем сложнее управлять ими по отдельности. ZEPHYR объединяет все необходимые процессы на одной платформе. Сотруднику достаточно открыть специальное приложение и запустить нужного робота: система сама определит, какие программы ему доступны, и предоставит их актуальные версии. Ранее распространение обновлений требовало больше ручной работы разработчиков.

Система также автоматически сообщает о технических сбоях и передает специалистам данные для поиска причины, поэтому команда может заметить проблему еще до обращения пользователей и оперативно ее устранить. Собственное решение позволяет «МегаФону» экономить десятки миллионов рублей в год на внешних лицензиях, дополнительных серверных ресурсах и доработке сторонних платформ. Сейчас разработчики изучают сценарии, в которых роботы будут работать на платформе вместе c ИИ-агентами. В такой связке искусственный интеллект сможет анализировать задачу и предлагать решение, а робот — выполнять необходимые действия в корпоративных системах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Матюшин, Nexign: Как ценность больших данных меняет требования к ИТ-системам

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры

Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux

Платформы для вебинаров научились удерживать аудиторию и управлять собранными данными

Мобильный интернет в России заработает быстрее благодаря нейросетям. Даже на старых сетях 4G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще