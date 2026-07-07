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Импортонезависимость
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MAR Consult: От одежды до электроники – в каких категориях россияне готовы переходить на отечественное

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к инициативе по введению квот на выкладку товаров российских производителей и производителей из ЕАЭС на полках розничных магазинов, в рамках так называемого закона о «российской полке». Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Респонденты интерпретируют инициативу по-разному. Наиболее распространенное понимание – поддержка отечественных производителей (32%). Однако значительная часть воспринимает меру негативно: как ограничение импорта (24%), принуждение магазинов продавать отечественное (24%) или способ повышения цен (22%). О снижении зависимости от импорта упомянули 21%, а о развитии производства в странах ЕАЭС – лишь 9%. При этом 30% затруднились с ответом, что говорит о том, что почти треть не понимает зачем эта инициатива.

Гендерные различия значительны: женщины чаще видят в инициативе поддержку производителей (38% против 26% у мужчин), тогда как мужчины чаще интерпретируют ее как принуждение продавать отечественное (31% против 17%) и способ повышения цен (31% против 14%). Молодежь 18-24 лет наиболее позитивно настроена: 47% видят поддержку производителей и 34% – снижение зависимости от импорта. С возрастом доля негативных интерпретаций растет: среди 55-65 лет 26% считают инициативу способом повышения цен.

Треть опрошенных (33%) в той или иной степени поддерживают инициативу, а против выступают 24%. Наибольшая доля респондентов (42%) заняла нейтральную позицию. Распределение оценки эффективности меры для поддержки производителей более оптимистичное, чем по уровню поддержки. Считают меру в той или иной степени эффективной – 44%, неэффективной – 22%. Нейтральную позицию заняли 34%.

Значимость страны происхождения товаров

Для большинства россиян страна происхождения непродовольственных товаров не является приоритетным фактором. 28% ориентируются прежде всего на цену и качество, а 12% заявляют, что страна происхождения не имеет значения вовсе. Суммарно 40% не придают этому фактору существенного значения. Тем не менее 29% считают его важным (10% – очень важным, 19% – скорее важным), а в Москве для 31% респондентов это очень важный фактор. 23% обращают внимание на происхождение лишь в отдельных категориях.

Респонденты с высоким доходом (более 151 000 рублей на семью) значительно чаще придают значение стране происхождения: 23% считают это очень важным (против 6-9% в других доходных группах). Молодежь 18-24 лет также чаще обращает на это внимание (15% – очень важно), тогда как в старшей группе 55-65 лет таких лишь 3%.

Потребительское поведение при замещении импортных брендов отечественными

При гипотетическом сокращении импортных брендов на полках 32% готовы покупать российские товары при условии хорошего качества и адекватной цены. 23% купят то, что есть на полке, не проявляя особых требований. 22% будут искать привычные импортные бренды в других магазинах или онлайн. Лишь 6% планируют сократить покупки. 17% затруднились с ответом.

Женщины значительно более лояльны к российским товарам: 38% готовы их покупать (у мужчин – 25%). Мужчины чаще планируют сократить покупки (11% против 2%). По возрасту наибольшую готовность к переходу на отечественное демонстрируют группы 18-24 лет (37%) и 45-54 лет (40%). Группа 35-44 лет чаще других будет искать импортные бренды альтернативными путями (29%).

Готовность к переходу на российские аналоги по категориям

Наибольшую готовность перейти на отечественные аналоги россияне демонстрируют в категориях одежды и обуви (60%), бытовой химии и косметики (54%) и мебели и товаров для дома (54%). Спортивные товары готовы заменить 38%, детские товары – 33%, электронику и бытовую технику – 28%, автотовары – 23%. При этом 18% не готовы переходить ни в одной категории.

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Женщины более открыты к новым брендам практически во всех категориях: одежда (65% против 54%), бытовая химия (60% против 48%), электроника (31% против 23%). Мужчины чаще отказываются от перехода в целом (21% против 15%). Возрастная группа 45-54 лет демонстрирует наибольшую готовность: одежда – 73%, бытовая химия – 67%, мебель – 61%. Молодежь 25-34 лет наименее готова к переходу: 24% не готовы ни в одной категории. По доходу наиболее скептичны респонденты с высоким доходом (более 151 000 руб.) – 25% не готовы переходить ни в одной категории.

Оценка рисков и положительных эффектов от введения квот

Главным риском респонденты считают рост цен из-за снижения конкуренции (44%). Далее следуют ухудшение ассортимента и исчезновение привычных марок (37%), появление большого количества некачественной отечественной продукции (36%), неспособность российских производителей быстро заместить ушедшие бренды (35%), дефицит отдельных товаров (33%) и снижение мотивации производителей улучшать качество (29%). Лишь 17% не видят никаких рисков.

36% респондентов не ожидают никаких положительных эффектов от введения квот. Среди позитивных ожиданий лидируют: развитие отечественного производства и создание рабочих мест (30%), расширение ассортимента российских брендов (26%), повышение качества за счет роста спроса (23%), укрепление экономической независимости (22%) и снижение цен при росте производства (21%).

Гендерный разрыв здесь максимален: 44% мужчин не ожидают положительных эффектов (у женщин – 29%). По возрасту наиболее скептична старшая группа 55-65 лет: 49% не ожидают положительных эффектов. Молодежь 18-24 лет наиболее оптимистична: лишь 21% не видят позитива. По доходу наиболее скептичны группы с низким (40%).

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Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult: «Перед нами классическая картина рассинхронизации между государственным целеполаганием и реальным восприятием граждан. Общество не подготовлено к введению квот на отечественные товары и товары из ЕАЭС ни идеологически, ни информационно. Значительная часть россиян верит в абстрактную пользу квот для отечественных производителей, но эта вера не конвертируется в личную лояльность. Поддержка инициативы заметно уступает страху перед ее последствиями. Наиболее ресурсная часть общества, которая обладает покупательной способностью и привыкла к глобальному выбору, отвергает ограничение ассортимента. Самые чувствительные к изменениям категории – электроника и автомобили. При введении инициативы в этих категориях могут многократно вырасти теневой импорт и рынок перепродажи зарубежных товаров».

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в июне 2026 г.

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