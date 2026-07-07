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ИТ-холдинг «Т1» и «Корпорация робототехники» будут совместно развивать российский рынок роботизации

ИТ-холдинг «Т1» и «Корпорация робототехники» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере реализации комплексных проектов роботизации. В центре внимания — внедрение робототехнических решений для компаний из сфер ритейла, логистики, промышленности и электронной коммерции. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

В 2025 г. плотность роботизации в России достигла показателя в 40 роботов на 10 тыс. работников, что на 36% выше показателя годом ранее. По оценкам экспертов, только в обрабатывающей промышленности производительность труда к 2030 году может вырасти на 25,1%. На этом фоне растет спрос на комплексные проекты роботизации и партнеров, способных не только поставить решение, но и обеспечить его интеграцию в бизнес-процессы.

ИТ-холдинг «Т1» обладает экспертизой в области промышленной автоматизации и интеграции решений в существующую ИТ-инфраструктуру предприятий. Распределенная сервисная сеть компании, представленная в ключевых городах России, также обеспечит сопровождение внедренных решений на всех этапах эксплуатации.

«Корпорация робототехники» — компания в сфере промышленной и сервисной робототехники в России. Входит в группу АФК «Система». Объединив компетенции, стороны планируют реализовывать масштабные проекты роботизации с измеримым бизнес-эффектом, включая повышение производительности, оптимизацию логистики и снижение операционных издержек.

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«Рынок робототехники в России активно формируется: появляются запросы на роботизацию и вместе с тем — сильные производители. Параллельно растет и потребность в грамотной интеграции оборудования в производственные и логистические процессы компаний и предприятий. Однако дальнейшему масштабированию применения роботов в различные бизнес-процессы препятствуют дефицит кадров и недостаток проверенных отечественных решений. В «Корпорации робототехники» мы видим сильного стратегического партнера. Объединение нашей экспертизы позволит преодолеть существующие барьеры и повысить общий уровень роботизации, что станет драйвером роста для многих отраслей», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным решениям ИТ-холдинга «Т1».

«Для нас партнерство с ИТ-холдингом «Т1» — это возможность ускорить реализацию комплексных проектов роботизации и предложить рынку решения, которые сочетают сильную инженерную базу, качественную интеграцию и дальнейшее сервисное сопровождение. Сегодня заказчику нужен не отдельный робот, а понятный и эффективный инструмент для повышения производительности бизнеса. Именно на такие проекты и будет нацелено наше сотрудничество», — сказал генеральный директор «Корпорации робототехники» Александр Алексеев.

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