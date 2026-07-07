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Исследование: Дальний Восток лидирует по суммам на заказ электроники онлайн

По данным исследования международного онлайн-ритейлера «Дубайский экспресс», жители Дальневосточного федерального округа тратят на покупку электроники в интернете на 12,3% больше, чем покупатели в других регионах России.

Средний чек в данной категории составляет в ДФО почти 35 тыс. руб. Это превышает общероссийский показатель (31 тыс. руб.), но и уровень остальных семи федеральных округов, а также Москвы (30,4 тыс. руб., или +15%).

Самые большие суммы отдают за электронику с маркетплейсов жители Еврейской автономной области: здесь средний чек достигает около 37,7 тыс. руб.: это на 21,4% превышает средний уровень всей России. Далее следуют Хабаровский край (35,6 тыс.), Амурская область (35,2 тыс.), Приморский край (33,7 тыс.), Забайкальский край (33,6 тыс.) и Магаданская область (32,5 тыс.).

Первое место топа отдельных городов занимает Тында со средним чеком около 42,9 тыс. руб.: это на 38,1% выше среднего. Затем идут Комсомольск-на-Амуре (37,7 тыс. руб.) и Биробиджан (36,8 тыс. руб.).

Четвертую и пятую строчку занимают Благовещенск и Артем. В этих городах соответствующие расходы в среднем составляют 34,6 тыс. руб.. Замыкают десятку Свободный (34,5 тыс. руб.), Хабаровск (33,9 тыс.), Уссурийск (более 32,5 тыс.), Владивосток (почти 32,5 тыс.) и Находка (32,3 тыс.).

«Такие показатели можно объяснить как расширением доставки из-за рубежа, так и активной экспансией на Дальнем Востоке сети ПВЗ крупнейших федеральных маркетплейсов. Это открывает перед покупателями больше вариантов для покупки: можно заказать оригинальный гаджет из Дубая, Гонконга или Сингапура и уже через несколько дней получить его в привычном пункте выдачи. ИТ-интеграция логистики, таможенных процедур и других процессов обеспечивают "магию" быстрой доставки не только в города-миллионники, но и в небольшие и удаленные населенные пункты», — сказал Никита Терехов, CEO и управляющий партнер «Дубайского экспресса».

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Исследование проводилось на основе данных о заказах электроники за год. Они охватывают покупки на маркетплейсах Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и AliExpress из 1104 населенных пунктов во всех регионах России.

В целом средний чек на заказ электроники в интернете выше московского в 71% российских городов. Среди отдельных населенных пунктов в России наиболее высока стоимость заказов в Рыльске Курской области: 48,3 тыс. руб. (+56%).

По данным DataInsight, в 2025 году средний чек в российских интернет-магазинах составил 1,6 тыс. руб., что значительно меньше средней стоимости заказа в случае покупки гаджетов онлайн. Согласно последним опубликованным данным Росстата, в России насчитывается 1119 городов.

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