«Инферит» и Агентство цифрового развития объявили о сотрудничестве

Российская технологическая компания «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и автономная некоммерческая организация «Агентство Цифрового Развития» (АНО «АЦР») стали партнерами. Сотрудничество послужит новым импульсом для развития отечественного ИТ-рынка и ускоренного внедрения цифровых решений в реальном секторе экономики. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Основные направления деятельности АНО «АЦР» — формирование базы знаний по цифровой трансформации бизнеса, повышение квалификации ИТ-директоров и развитие молодого ИТ-сообщества. Среди партнеров Агентства — более 50 институтов развития, органов власти и вузов. Вместе с «Инферит» АНО «АЦР» будет продвигать лучшие практики в сфере ИТ и способствовать обмену опытом между специалистами. Глубокая технологическая экспертиза партнера станет ценным ресурсом при организации образовательных мероприятий, форумов и рабочих групп агентства.

За плечами «Инферит» — многолетний опыт в разработке инфраструктурного ПО и производстве компьютерного оборудования. Компания предлагает комплексные решения для ИТ-инфраструктуры, физической и информационной безопасности, реализует проекты для бизнеса и госсектора. Благодаря поддержке АНО «АЦР» «Инферит» будет активнее знакомить рынок с отечественными ИТ-решениями, демонстрируя успешные кейсы импортозамещения на базе своих продуктов.

«Мы рады сотрудничать с «Агентством Цифрового Развития» и видим в этом большой потенциал для совместной работы с лидерами рынка и представителями госсектора. Уверены, наше партнерство позволит не только тиражировать успешные кейсы импортозамещения, но и формировать единые стандарты цифровой трансформации для разных секторов экономики», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Мы активно взаимодействуем с ИТ-директорами крупных промышленных холдингов и корпораций и нам интересно сотрудничать с ведущими вендорами, производителями оборудования и интеграторами, ведь они выступают Центрами компетенций и знаний ИТ-рынка. Уверен, что опыт, накопленные компанией «Инферит» будет интересен им», — сказал Алексей Мостовщиков, генеральный директор АНО «Агентство Цифрового Развития».