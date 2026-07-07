ГК «Аэромакс» подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака

Группа компаний «Аэромакс» подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Заявка поступила в ведомство 25 июня 2026 г. и сейчас находится на стадии формальной экспертизы, следует из данных реестра. Об этом CNews сообщил представитель группы компаний.

ГК «Аэромакс» – это бывшая ГК «Кронштадт». Весной компания заявила о переименовании и смещении фокуса с военных проектов на гражданский рынок беспилотных авиационных систем.

Новый товарный знак заявлен для широкого перечня товаров и услуг, включая гражданские беспилотные летательные аппараты, программное обеспечение для их управления, услуги по авиаперевозкам с применением дронов, обучению операторов и проведению инженерных и геодезических работ с использованием беспилотных систем.