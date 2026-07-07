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Физический институт Академии наук перешел на корпоративную почту VK WorkSpace

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) перенес корпоративную почту в VK WorkSpace. Это позволило объединить в защищенной цифровой среде для коммуникаций более 2000 сотрудников научных отделений и административных служб основной организации и распределенных филиалов института. Об этом CNews сообщили представители VK.

В структуру ФИАН, крупнейшего научно-исследовательского центра России в области физики, входят шесть филиалов и обособленных подразделений, расположенных в разных городах. Такая распределенная модель требует стабильной и защищенной работы почтовых сервисов, удобного доступа для сотрудников и единых правил работы с электронной почтой организации. В рамках проекта VK WorkSpace обеспечил единую почтовую инфраструктуру для восьми доменов. Решение развернуто в облаке по подписке.

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«Мы рады, что наш продукт помогает ведущему научному центру выстраивать эффективные и безопасные коммуникации. Кейс показывает, что VK WorkSpace может органично встроиться в ИТ-ландшафт государственных научных организаций», – отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.

«Для нас было критически важно найти российское решение, которое обеспечит защиту и бесперебойную работу электронной почты организации, в том числе для всех наших филиалов — от Москвы до Самары. VK WorkSpace предоставил нам не только необходимый уровень надежности и безопасности, но и простую и удобную модель администрирования», – сказал начальник отдела связи и вычислительной техники ФИАН Виктор Липатов.

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