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«Философт» обновил ERP для строительных компаний

Компания «Философт» продолжает развивать собственную ERP-систему для девелоперов. Новые возможности затронули сразу несколько направлений: финансовую отчетность, управление кредитным портфелем, обмен данными между корпоративными системами и строительный контроль. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

В системе появились новые инструменты для работы финансовых служб. В ERP реализован отчет для подготовки обязательного ежеквартального мониторинга юридических лиц, который девелоперы предоставляют банкам в рамках кредитных договоров. Автоматизация особенно актуальна для компаний с большим количеством юридических лиц, где ручная подготовка отчетности требует значительных ресурсов и несет риск нарушения сроков.

Кроме того, в системе появился единый реестр кредитных договоров. Он объединяет информацию обо всех кредитных линиях компании, включая лимиты, процентные ставки, комиссии и обеспечение, что делает управление финансированием более прозрачным.

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Еще одной доработкой стал веб-сервис обмена данными между смежными базами «1С ERP». Решение автоматизирует передачу информации между системами и снижает количество рутинных операций при работе с корпоративными данными.

«Сегодня ERP должна объединять не только внутренние процессы компании, но и внешние сервисы, которыми ежедневно пользуются специалисты. Именно поэтому мы последовательно расширяем возможности интеграций, чтобы данные свободно перемещались между системами, а сотрудники могли работать с привычными для себя инструментами», — отметил коммерческий директор «Философт» Сергей Кутанин.

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