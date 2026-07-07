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Более 100 тыс. сертификатов ИТ-компетенций выдано на «Госуслугах»

На платформе добровольного подтверждения ИТ-компетенций с июня 2025 г. пользователям выдано более 100 тысяч сертификатов. Проект запущен и реализуется Минцифры России совместно с hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Тестирование можно пройти бесплатно, а полученный сертификат станет дополнительным подтверждением знаний и навыков при трудоустройстве.

На платформе можно подтвердить 21 ИТ-навык в том числе: семь навыков, для подтверждения которых надо пройти тесты и выполнить практические задания; 14 компетенций, подтверждаемых тестами

Регионы-лидеры по количеству полученных сертификатов: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область.

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Как распределялся спрос: 63% — ИТ-специалисты, 21% — представители других сфер, 16% — студенты.

Тестирование можно пройти бесплатно. Полученные сертификаты будут храниться в личном кабинете на «Госуслугах».

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