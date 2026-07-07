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«БКС Мир инвестиций» добавил в приложение игровой раздел с заданиями, турнирами и наградами

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» появился игровой раздел. Он объединяет задания, награды, турниры, розыгрыши и мини-игры, чтобы пользователям было проще знакомиться с возможностями приложения и осваивать новые сервисы. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

В разделе используется единая система игровых наград: опыт, монеты и алмазы. Их можно получать за выполнение заданий – пройти обучающий курс или тест, познакомиться с отдельными сервисами, использовать возможности социальной сети «Профит» и другие действия в приложении. Набор заданий будет обновляться, чтобы у пользователей появлялись новые цели и активности.

Главный визуальный элемент раздела – корабль. Пользователь выполняет задания, получает опыт и переходит на новые уровни. С каждым уровнем ему открывается новый корабль – более сложный и продвинутый, таким образом прогресс становится наглядным.

Отдельный блок – ежемесячные турниры инвесторов. Участники распределяются по лигам и соревнуются по финансовому результату с пользователями сопоставимого уровня. В разделе также предусмотрены розыгрыши и маркетинговые акции.

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Сейчас в игровом разделе доступны активности с внутренней валютой – «Рыбалка» и «Колесо удачи». В «Колесе удачи» можно получить коллекционные карточки с историческими фактами и другие призы. К запуску готовятся новые игры – «Начальник гавани» и «Яхта».

В дальнейшем «БКС Мир инвестиций» планирует расширять игровой раздел и добавлять новые задания, мини-игры и акции.

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