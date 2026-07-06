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Зона недоверия: почти половина россиян боится слежки через мобильные приложения

За последние два-три года россияне стали активнее использовать мобильные приложения — у 80% их количество на смартфоне увеличилось. Уровень доверия к цифровым сервисам остается невысоким: 75% опасаются утечки персональных данных, а 45% — возможной слежки. Для подтверждения входа в приложение около 50% пользователей выбирают код из SMS или биометрию. К таким выводам пришли эксперты ИТ-компании edna по результатам исследования. Об этом CNews сообщили представители edna.

В опросе приняли участие 2790 человек от 18 до 75 лет, мужчины и женщины из всех регионов России. Исследование проведено в июне 2026 г.

Большинство пользователей осознанно подходят к установке новых сервисов и стараются не перегружать смартфон лишними приложениями. У каждого третьего (38%) установлено от 10 до 20 приложений, у каждого четвертого — от 20 до 40. При этом за последние два-три года цифровая нагрузка заметно выросла: у 80% пользователей стало больше установленных приложений.

Ограничения отдельных популярных сервисов вынудили пользователей изменить свои цифровые привычки. Так, 58% ищут способы сохранить доступ к привычным ресурсам. Часть пользователей перешла на отечественные сервисы — об этом сообщили 40% опрошенных. Еще 25% полностью отказались от использования заблокированных приложений.

Повседневный стек: какими приложениями пользуются россияне

Мессенджеры остаются базовым инструментом цифрового общения — ими пользуются 100% опрошенных. Далее по популярности идут маркетплейсы (93%) и банковские приложения (90%). Приложения государственных сервисов, включая портал госуслуг и налоговые сервисы, установлены у 65% респондентов.

Россияне активно используют приложения для решения повседневных задач и развлечений. Так, 80% применяют навигационные сервисы, 60% заказывают еду и продукты, 55% смотрят видео и слушают музыку. Около трети пользователей устанавливают приложения для работы и обучения. Приложения для спорта и здоровья, а также решения для «умного дома» остаются менее распространенными — ими пользуются 20 и 13% соответственно.

Безопасность и управление доступом

Наиболее распространенный способ входа в приложения — авторизация по номеру телефона и коду из SMS (55%). Еще 43% используют биометриюFace ID или отпечаток пальца, 40% — пароль. Вход через аккаунты Google, Apple или VK используют 23% опрошенных. Менеджеры паролей остаются наименее распространенным решением — ими пользуются около 10% пользователей.

Пользователи также по-разному управляют доступами приложений. Только 5% предоставляют все разрешения без ограничений. При этом 63% дают доступ к геолокации, 53% — к фото и камере, 48% — к микрофону и контактам. Более половины (55%) соглашаются на push-уведомления. Реже всего пользователи предоставляют доступ к банковским данным или системе быстрых платежей — 18% опрошенных. Столько же сознательно ограничивают приложения в отслеживании своей активности.

Главные страхи пользователей

Основные опасения связаны с безопасностью данных: 75% респондентов боятся утечки или кражи персональной информации. Почти половина (45%) переживает из-за чрезмерного сбора данных приложениями. Еще 40% опасаются потери доступа к аккаунтам из-за забытых паролей.

«SMS-код и вход по номеру телефона действительно остаются самым массовым способом авторизации, потому что не требуют от пользователя дополнительных действий. Но по уровню защиты это базовый вариант: он зависит от SIM-карты и оператора связи. Для сервисов, где хранятся деньги или чувствительные данные, надежнее использовать многофакторную аутентификацию — например, сочетание пароля и одноразового кода из приложения-генератора или push-подтверждения. В отличие от SMS, такие методы не привязаны к номеру телефона и сложнее перехватываются при компрометации SIM-карты. Отдельно важно не перегружать приложения разрешениями: доступ к геолокации, контактам или камере должен быть включен только там, где он действительно необходим для работы сервиса. В остальных случаях это увеличивает объем собираемых данных без практической необходимости», — сказал Александр Дубровин, бизнес-партнер в ИТ-компании edna.

Таким образом, современные пользователи рационально подходят к использованию приложений. Они активно используют сервисы в повседневной жизни, но не перегружают телефон и стремятся защитить свои персональные данные.

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