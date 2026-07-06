«ЮMoney»: как старшие поколения тратят деньги в цифровую эпоху

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» проанализировали траты старших поколений россиян: бумеров, рожденных в 1946–1964 гг., и «иксов», рожденных в 1965–1980 гг. Результаты опроса среди более чем 1500 пользователей показали, что возраст больше не является барьером для онлайн-покупок, но по-прежнему определяет глубинную мотивацию к тратам. Пока поколение X воспринимает финансы как ресурс для жизни «здесь и сейчас», бумеры используют их как надежный инструмент для достижения измеримых целей. Объединяет поколения строгая финансовая рациональность — и те, и другие привыкли скрупулезно сравнивать цены и виртуозно использовать платежные инструменты для извлечения максимальной выгоды из каждой транзакции. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Жизнь здесь и сейчас» против отложенной выгоды

Результаты исследования показывают: экономический контекст, в котором формировались финансовые привычки человека, продолжает влиять на его поведение спустя десятилетия. По данным опроса «ЮMoney», поколение X, чье профессиональное становление пришлось на турбулентные девяностые, сегодня склонно к эмоциональному потреблению. Экономическая нестабильность того времени сформировали у них устойчивую модель поведения: долгосрочное планирование уступает место необходимости обеспечивать эмоциональный баланс в настоящем. Сегодня «иксы» отличаются высокой адаптивностью к современным реалиям — почти четверть из них успешно интегрировалась в гиг-экономику, получая доход от фриланса (23%). Эта финансовая мобильность позволяет им легко расставаться со свободными деньгами ради удовольствий.

Так, каждый пятый представитель поколения X (20%) при появлении свободных денег просто их тратит (оплачивает учебу детям, помогает родителям), и еще столько же используют средства, чтобы побаловать себя «в моменте».

Бумеры, имея за плечами опыт жизни в условиях плановой экономики, конвертируют свободные средства в конкретные, осязаемые цели. Для них деньги — это гарант стабильности и ресурс для последовательного улучшения качества жизни, будь то накопления на медицинские услуги или покупка нового компьютера. При появлении излишков 15% представителей бумеров начинают копить на цели, например, покупку техники, столько же копят на курсы и путешествия.

Это показывает: если «иксы» воспринимают деньги как ресурс для поддержания эмоционального баланса, то бумеры рассматривают их как инструмент достижения измеримых результатов.

Цифровой парадокс: за чем идут в интернет

Вопреки расхожим представлениям о консерватизме старших поколений, обе группы уверенно освоили онлайн-покупки. Анализ показывает, что большинство россиян старше 40 лет выбирают гибридный формат шопинга, органично сочетая маркетплейсы с классическим ретейлом. При этом более старшее поколение — бумеры — освоило гибридный формат даже лучше своих детей: 67% бумеров отдают предпочтение такому формату шоппинга против 56% у поколения X.

Однако именно здесь кроется главный цифровой парадокс: именно бумеры чаще всего идут в интернет за самыми технологичными и «серьезными» товарами (40%). Привыкшие к основательному выбору, они находят в сети исчерпывающую информацию о характеристиках техники, что делает онлайн-покупки электроники для них максимально комфортными. Офлайн же остается для старшей группы территорией базового обеспечения (60% идут за продуктами, 13% за лекарствами). «Иксы», напротив, переносят в интернет повседневную рутину: сезонное обновление гардероба (18%), доставку еды (14%) и покупку товаров для хобби (15%).

Рациональность как объединяющий фактор

Несмотря на разницу в эмоциональном фоне покупок, оба поколения объединяет взвешенный подход к выбору. И «иксы», и бумеры принимают решения о покупке, детально сравнивая цены и читая отзывы (на эти факторы опираются от 35% до 40% респондентов). При этом бумеры как более бережливая группа чаще обращают внимание на программы лояльности и возможность получить кешбэк (7%), делая выбор в пользу выгодных способов оплаты. В то же время по 12% представителей поколения X честно признаются, что покупают импульсивно или только в том случае, «если что-то зацепило».

«Поколение X не зря называют "сэндвич-поколением" — эти люди оказались зажаты между необходимостью растить детей и заботиться о стареющих родителях. Именно это формирует их отношение к деньгам. Иксы склонны тратить, а не копить, и корни этого — в пережитых экономических потрясениях, когда накопления могли обесцениться буквально за ночь. Однако было бы ошибкой считать такое поведение легкомысленным. Их расходы — это ипотечные платежи, оплата образования, поддержка пожилых родственников. По сути, они инвестируют в семью, просто выбирают стратегию "здесь и сейчас" вместо классического накопления. Бумеры, напротив, воспринимают финансы как способ сохранять жизненную стабильность и методично копить на понятные цели. При этом современные онлайн-сервисы полностью нивелируют барьеры возраста: сегодня вопрос заключается уже не в том, совершает ли бумер покупки в интернете, а в том, какие именно инструменты выгоды и программы лояльности он там выбирает», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Распределение свободных средств

Поколение X: 20% тратят сразу, 20% балуют себя в моменте. По 10% копят на цели - гаджеты, образование или поездки. Еще 11% - откладывают наличные. На накопительный счет средства переводят 8%, пополняют вклад 5%, инвестируют в акции и пенсионные накопления по 3%.

Бумеры: по 15% копят на конкретные цели (техника, курсы, поездки). По 10% тратят сразу, балуют себя или откладывают на пенсию. Пополняют вклад 9%, инвестируют и откладывают наличные по 6%. Остальные отметили, что свободных денег у них не остается.

Глобальные финансовые желания (при неограниченном бюджете)

«Иксы» предпочли бы капитальные приобретения: покупку квартиры, машины или дачи (по 11%), увеличение трат на базовые нужды (10%), семью и путешествия (по 9%), 7% — на досуг и развлечения, по 5% стали бы инвестировать и вкладываться в образование, по 4% - увеличили бы траты на здоровье, стали больше бы покупать на маркетплейсах и дарить подарки родным и близким. Остальные опрошенные сказали, что увеличили бы траты на цифровую жизнь, например, подписки и внутриигровые товары.

Бумеры инвестировали бы в социальный капитал и здоровье: по 15% на семью и медицину, 13% на расширение базовых потребностей, 10% на подарки близким. О крупной недвижимости, авто или даче мечтают по 8% респондентов. О цифровых подписках и инвестициях мечтают по 5%, о путешествиях и покупках на маркетплейсах – по 4%. В качестве свободных вариантов ответов опрошенных бумеры называли развлечения (походы в театры и на концерты).

Формат шопинга

Гибридный формат (онлайн + офлайн): 56% у поколения X и 67% у бумеров; преимущественно онлайн: 24% у поколения X и 13% у бумеров; исключительно офлайн: 20% у поколения X и 20% у бумеров.

