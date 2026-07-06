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Selectel инвестирует более 1 млрд руб. в совместное предприятие с ИТМО для развития ИИ-сервисов

Selectel и Национальный исследовательский университет ИТМО объявили о создании совместного предприятия для развития сервисов в сфере искусственного интеллекта. Инвестиции Selectel в проект составят более 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Партнеры создадут новое независимое предприятие, которое будет развивать продуктовую платформу для создания, внедрения и промышленной эксплуатации мультиагентных систем на базе больших языковых моделей (LLM). Созданная платформа поможет быстро собирать прикладные ИИ-контуры под конкретные бизнес-процессы заказчиков, подключать их к корпоративным данным и системам, измерять качество работы и безопасно развивать решения по мере изменения задач бизнеса. Коммерческая модель будет учитывать фактическое потребление вычислительных ресурсов и токенов – заказчик оплачивает использование ИИ-агентов (программных систем, способных самостоятельно выполнять сложные бизнес-процессы в различных отраслях) в зависимости от объёма работы, сложности сценариев и выбранного режима размещения: на инфраструктуре Selectel, в выделенном контуре или непосредственно на площадке заказчика.

«Сейчас внимание бизнеса во всем мире привлечено к созданию различных ИИ-агентов, которые выполняют конкретный набор задач. Однако, чем больше таких агентов создается, тем сложнее их содержать и использовать, особенно — заставляя совместно работать над сложными проблемами. Исходя из этого, в Исследовательском центре "Сильный ИИ в промышленности" мы предложили новую концепцию автоматизации конструирования и эксплуатации мультиагентных систем ИИ на основе больших фундаментальных моделей, которую реализовали в форме инструментальной среды» , — сказал Александр Бухановский, д.т.н., руководитель Института ИИ ИТМО.

В команду нового предприятия войдет проектная группа ИТМО и опытные эксперты индустрии. Генеральным директором компании назначен Роман Венедиктов, обладающий более чем 25-летним опытом управления в технологической отрасли, включая позицию директора направления дата-центров в Selectel. ИТМО выступит ключевым центром компетенций с технологическими наработками по будущей платформе промышленного создания мультиагентных решений. Selectel, в свою очередь, обеспечит финансовые инвестиции в проект, а также предоставит необходимую для его реализации ИТ-инфраструктуру.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

« Интерес бизнеса к внедрению практических решений на базе искусственного интеллекта продолжает расти. Однако разрыв между потребностью и реальной скоростью интеграции подобных решений остается довольно большим. В ответ на этот запрос формируется совместное предприятие, которое создаст принципиально новую для российского рынка систему, которая умеет самостоятельно проектировать ИИ-агентов под задачи конкретного бизнеса, будь то логистика, финансы или производство. Новая организация объединит экспертизу Selectel в построении специализированной инфраструктуры для ИИ с профильными компетенциями команды ИТМО, действуя при этом как самостоятельный игрок. Это позволит ускорить развитие прикладных решений, необходимых крупному бизнесу на фоне перехода к агентной экономике ИИ-систем» , — отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

С 2020 г. Selectel направил более 3,5 млрд руб. на развитие решений для ИИ. В ближайшие пять лет компания планирует увеличить объем инвестиций и выделить 10 млрд руб. на развитие высокопроизводительной ИT-инфраструктуры и специализированных решений для запуска ИИ-проектов, включая вычислительные мощности с GPU, ИИ‑маркетплейс с готовым ПО для аналитики и обработки данных, а также ИИ‑платформу для обучения и инференса моделей.

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