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Российский вендор «Инферит» стал партнером МГК «Информпроект»

Производитель оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры «Инферит» (кластер «СФ Тех» Softline) подписал соглашение о сотрудничестве с ИТ-компанией МГК «Информпроект». Партнеры будут развивать отечественные решения для контроля и управления ИТ-инфраструктурой, укрепляя технологический суверенитет российских организаций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

МГК «Информпроект» — аккредитованная компания с 27-летним опытом в разработке и внедрении цифровых решений для корпоративного сектора и государственных учреждений. Специализируется на создании и развитии ИТ-платформ, которые позволяют системно применять искусственный интеллект в бизнес-управлении, инженерной деятельности и операционных процессах.

В портфеле МГК «Информпроект» — ИИ-решения для анализа информации, работы с нормативной и технической документацией. Продуктами и услугами компании пользуются свыше 200 клиентов по всей стране. Ее представительства открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Магнитогорске и Кирове.

Совместно с «Инферит» МГК «Информпроект» будет предоставлять возможности комплексной инвентаризации ИТ-инфраструктуры. Основой решения станет флагманский продукт вендора — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен».

ПО агрегирует данные из разных источников, нормализует и обогащает их для создания единой базы достоверной информации об ИТ-активах организации. Поставляет очищенные данные в популярные ITSM, ITAM и SAM-системы через готовые коннекторы либо открытый API.

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«От столицы и до дальнего востока — мы создаем ИТ-платформы с высочайшим уровнем профессионализма. Уверены, что наши 27 лет экспертизы, аккредитация и 200 клиентов как гарантия качества станут надежной основой для нового партнерства с компанией “Инферит”», — сказал Иван Климов, заместитель директора по информационным технологиям ООО МГК «Информпроект».

«МГК “Информпроект” — это команда с глубокой экспертизой в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Объединение наших с партнером компетенций позволит комплексно закрывать такие актуальные потребности заказчиков, как интеллектуальный анализ данных и контроль оборудования и программного обеспечения», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию бизнеса «Инферит» (кластер «СФ Тех» Softline).

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