МТС назначила нового директора в Смоленской области

МТС сообщила о назначении директором филиала в Смоленской области Кристины Киселевой. Ранее она возглавляла департамент по работе с корпоративными клиентами филиала МТС Самарской области.

Ключевыми направлениями работы нового руководителя станут усиление позиционирования компании как технологического лидера в корпоративном сегменте, а также дальнейшее развитие телеком-инфраструктуры в регионе. Команда под руководством Кристины также сосредоточит усилия на расширении партнерства с государственными органами власти, предлагая современные и актуальные решения для формирования цифрового потенциала Смоленской области. Среди приоритетов нового руководителя также внедрение инновационных продуктов, таких как комплексная автоматизация производственных процессов, интернет вещей, технологии Big Data, решения на базе искусственного интеллекта в деятельность предприятий региона. Помимо этого, в задачи Кристины войдет усиление позиций на массовом рынке и расширение покрытия сети домашнего интернета, в том числе и в ряде районных центров области.

«Смоленская область в последние годы показывает стремительный рост цифровой трансформации, находясь среди признанных лидеров страны. И задача МТС помочь региону усилить эти позиции, став надежным технологическим партнером. У нового руководителя филиала – уникальный опыт: в компании Кристина успешно возглавляла как в b2b- так и b2c-направление в Самарской области, обладает глубокой экспертизой как в корпоративном секторе, так и на массовом рынке. Уверен, что в статусе директора она эффективно масштабирует успешные практики на новом для себя регионе, сфокусируется на внедрении инновационных продуктов, в числе которых решения на базе ИИ и облачных платформ, видеоаналитика, а также комплексные цифровые проекты», — сказал вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Кристина Киселева родилась в Самарской области. Окончила Самарский государственный экономический университет. До прихода в МТС работала на различных руководящих должностях в финансовых организациях Самарской области. Карьеру в телком-отрасли начала с позиции директора по продажам массового рынка в филиале МТС в Самарской области в 2022 г. До текущего назначения была директором департамента по работе с корпоративными клиентами.